El doblete del delantero estadounidense Brian White lleva a los Vancouver Whitecaps de Thomas Müller a la final de la MLS Cup con una victoria de 3-1 sobre el San Diego FC de Hirving ‘Chucky’ Lozano

Vancouver Whitecaps abrió el marcador a través de White, quien finalizó desde cerca en el lado derecho del área tras un pase de Andrés Cubas. Momentos después, la ventaja se duplicó con un autogol de Pablo Sisniega, y antes del descanso White volvió a anotar, con un remate bajo y sereno junto al poste izquierdo asistido por Ali Ahmed, poniendo el marcador 3-0.

En la segunda mitad, el internacional mexicano Hirving Lozano recortó distancias para San Diego con un tiro curvado de derecha desde fuera del área tras una asistencia de Anders Dreyer. Pero cualquier esperanza de un empujón tardío desapareció cuando Sisniega fue expulsado con tarjeta roja en el minuto 79.

Thomas Müller comenzó y jugó 60 minutos, pero estuvo en gran parte silencioso, terminando sin disparos y con un 82 por ciento de pases exitosos.

Vancouver ahora se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi el próximo sábado en un duelo muy esperado entre dos clubes que hacen su primera aparición en la MLS Cup. San Diego, un equipo de expansión en su temporada inaugural, puede estar orgulloso después de llegar a las finales de la Conferencia Oeste, un año debut impresionante.