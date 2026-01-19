Brasil se corona campeón y domina la Kings World Cup Nations 2026

Brasil tomó una ventaja sólida desde los primeros minutos, impulsado por su tridente ofensivo: Kelvin Oliveira, Leleti García y Lipão Pinheiro. Chile, la gran sorpresa del torneo, se negó a rendirse y reaccionó con carácter, recortando distancias en dos ocasiones y manteniendo el partido competitivo hasta bien avanzado el encuentro.

El desenlace se inclinó definitivamente a favor de Brasil gracias a contragolpes letales y una definición implacable. Kelvin Oliveira sentenció la final en los minutos finales y coronó una actuación que confirmó a Brasil como bicampeón de la Kings World Cup Nations.

Los reconocimientos individuales también acompañaron la noche: Leleti García fue elegido MVP de la final, Lipão Pinheiro terminó como máximo goleador del torneo, y el portero chileno Matías Herrera fue distinguido por su destacada actuación.