Brahim Díaz erra penal decisivo y provoca protesta histórica de Senegal en la Copa Africana de Naciones
VIDEO: Díaz deja escapar el título
Díaz pagó caro al inicio de la primera mitad de la prórroga, cuando Pape Gueye adelantó a Senegal 1-0 en el Stade Prince Moulay Abdallah con un gol realmente espectacular. Gueye lanzó un disparo imparable desde fuera del área que se coló en la esquina superior, desatando una celebración desbordante.
Poco después, Díaz fue reemplazado y se le vio visiblemente afectado en el banquillo de Marruecos, consciente de que había perdido la oportunidad de convertirse en un héroe nacional.
Prolongada pausa tras la retirada de Senegal
Ya en tiempo añadido de la segunda mitad, Díaz cayó dentro del área tras un contacto con el defensor senegalés El Hadji Malick Diouf mientras se ejecutaba un córner hacia el segundo palo.
El árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala no señaló penalti en primera instancia, pero el VAR solicitó la revisión. Tras consultar el monitor a pie de campo, se concedió la pena máxima a Marruecos, provocando la furia de jugadores y cuerpo técnico de Senegal.
Se desató una acalorada discusión en la línea de banda, y el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, ordenó a sus jugadores regresar al vestuario. La mayoría obedeció, aunque Sadio Mané intentó que el equipo regresara al campo. Por un momento, la final estuvo a punto de ser abandonada. Finalmente, Senegal regresó en su totalidad y Díaz pudo ejecutar el penalti en el minuto 114.
Sin embargo, el exceso de reflexión del jugador le pasó factura: su intento de Panenka flotó inofensivamente hacia los brazos del portero senegalés Edouard Mendy, desperdiciando la oportunidad de darle la victoria a Marruecos.
'Demasiado listo para su propio bien'
El exdelantero nigeriano Efan Ekoku, comentando el partido para E4, no podía creer lo que había ocurrido con Díaz:
“¿Qué está haciendo Brahim Díaz? ¿Qué está haciendo? No puedo creer que haya hecho eso. Demasiado listo para su propio bien. Hacer algo así es absolutamente ridículo. Puede que nunca vuelva a tener otra oportunidad de marcar un gol decisivo en una final de la AFCON”, declaró incrédulo.
Senegal conquista su segundo título
Senegal consiguió una histórica victoria por 1-0 en tiempo extra, logrando su segunda corona de la AFCON, cinco años después de su primer triunfo. Mientras tanto, la espera de Marruecos por levantar el codiciado trofeo de oro continúa, y es probable que Díaz sea señalado como el villano en su país.
Marruecos llegaba como favorito al torneo como anfitrión, con figuras como Achraf Hakimi y Noussair Mazraoui en su plantilla, pero Senegal logró imponerse en una final verdaderamente extraordinaria.
