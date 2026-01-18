Brahim Díaz erra penal decisivo y provoca protesta histórica de Senegal en la Copa Africana de Naciones

Ya en tiempo añadido de la segunda mitad, Díaz cayó dentro del área tras un contacto con el defensor senegalés El Hadji Malick Diouf mientras se ejecutaba un córner hacia el segundo palo.

El árbitro Jean-Jacques Ngambo Ndala no señaló penalti en primera instancia, pero el VAR solicitó la revisión. Tras consultar el monitor a pie de campo, se concedió la pena máxima a Marruecos, provocando la furia de jugadores y cuerpo técnico de Senegal.

Se desató una acalorada discusión en la línea de banda, y el entrenador de Senegal, Pape Thiaw, ordenó a sus jugadores regresar al vestuario. La mayoría obedeció, aunque Sadio Mané intentó que el equipo regresara al campo. Por un momento, la final estuvo a punto de ser abandonada. Finalmente, Senegal regresó en su totalidad y Díaz pudo ejecutar el penalti en el minuto 114.

Sin embargo, el exceso de reflexión del jugador le pasó factura: su intento de Panenka flotó inofensivamente hacia los brazos del portero senegalés Edouard Mendy, desperdiciando la oportunidad de darle la victoria a Marruecos.