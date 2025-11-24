Borussia Dortmund elige un nuevo presidente mientras una figura clave es votada para el cargo después de servir 20 años como director ejecutivo
Watzke elegido presidente con el 59% de los votos
Watzke es el 19º presidente del Borussia Dortmund tras una votación en la asamblea general anual del club. El director ejecutivo de larga data, que era el único candidato para la presidencia, recibió el 59 por ciento de los votos emitidos en un proceso de votación híbrido que incluyó tanto la participación presencial como en línea. Daniel Lorcher fue elegido vicepresidente con el 71% de los votos, mientras que la anterior vicepresidenta, Silke Seidel, fue elegida como tesorera con el 61%. La nueva junta ha sido elegida por un período de tres años.
La elección de Watzke se llevó a cabo al final de la asamblea general más larga en los casi 115 años de historia del club, concluyendo justo después de la medianoche. El largo proceso se debió en parte a problemas técnicos con el sistema de votación electrónica, que se utilizaba por primera vez. Un total de 1,951 miembros estuvieron presentes en el Westfalenhalle, y otros 4,128 participaron en línea de los 238,109 miembros totales del club.
La emotiva despedida de Watzke como CEO y su discurso a los miembros
Antes de su elección como presidente, Watzke renunció a su cargo de CEO, una posición que ocupó durante más de dos décadas. En un discurso emocional, reflexionó sobre su mandato, que incluyó guiar al club a través de una casi bancarrota en 2005, el atentado al autobús del equipo en 2017 y la pandemia del coronavirus. "Experimentamos días maravillosos juntos, ganamos cinco títulos, y tuvimos siete oportunidades más para ganar otros títulos. Siempre estuvo extremadamente cerca; siempre estuvimos increíblemente cerca de la cima", afirmó Watzke, añadiendo que la pandemia fue "para mí, el momento más difícil".
Como CEO, Watzke presentó el informe financiero para el año fiscal 2024-25, destacando ingresos consolidados de €526 millones, un beneficio operativo de €115.8 millones y un capital de €326 millones. Enfatizó la estabilidad financiera del club, señalando: "No hemos asumido ninguna deuda por el éxito deportivo en estos 20 años. Eso es excepcional".
Watzke también abordó el delicado tema de las acusaciones de abuso contra un ex empleado de la década de 1990, expresando su "más profunda simpatía" a las víctimas y prometiendo una investigación transparente. "Si hubo omisiones – y aparentemente las hubo – entonces las rectificaremos", dijo.
Tono conciliador y planes futuros como presidente
Tanto Watzke como el presidente saliente Lunow adoptaron un tono conciliador durante la reunión. Lunow, quien recibió una ovación de pie por parte de los miembros, agradeció a Watzke por su apoyo en tiempos difíciles y abrazó a su sucesor. Watzke reciprocó, agradeciendo a Lunow por su apoyo inquebrantable durante la crisis financiera del club.
Como presidente, Watzke aspira a "mantener el diálogo entre todos, escuchar a todos" y "ser un presidente para todos los fanáticos del Borussia". Anunció planes para un "comité equilibrado sobre los estatutos" para modernizar el gobierno del club, una mayor profesionalización y un compromiso con la promoción de las mujeres en roles de liderazgo. También abordó las preocupaciones de los fanáticos sobre el posible endurecimiento de las prohibiciones en el estadio, prometiendo trabajar con el departamento de fanáticos para evitar que tales medidas "se salgan de control".
Durante la reunión también se aprobaron varias mociones sobre cambios en los estatutos del club, incluidas una revisión de secciones específicas y medidas para fortalecer la democracia dentro del club.
¿Qué sigue para el Borussia Dortmund?
La elección de Watzke como presidente marca un nuevo capítulo en la historia del Dortmund, asegurando la continuidad en el liderazgo al más alto nivel. Como presidente, Watzke supervisará la dirección estratégica del club y representará sus intereses en varios organismos de fútbol, incluyendo la DFL, DFB y UEFA. El club también procederá con la anunciada investigación transparente sobre las acusaciones de abuso histórico. En el campo, el Dortmund continuará su campaña en la Bundesliga y la Liga de Campeones, con partidos próximos y posibles transferencias que probablemente sean temas clave en los próximos meses bajo la nueva presidencia.