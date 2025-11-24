Borussia Dortmund elige un nuevo presidente mientras una figura clave es votada para el cargo después de servir 20 años como director ejecutivo

Antes de su elección como presidente, Watzke renunció a su cargo de CEO, una posición que ocupó durante más de dos décadas. En un discurso emocional, reflexionó sobre su mandato, que incluyó guiar al club a través de una casi bancarrota en 2005, el atentado al autobús del equipo en 2017 y la pandemia del coronavirus. "Experimentamos días maravillosos juntos, ganamos cinco títulos, y tuvimos siete oportunidades más para ganar otros títulos. Siempre estuvo extremadamente cerca; siempre estuvimos increíblemente cerca de la cima", afirmó Watzke, añadiendo que la pandemia fue "para mí, el momento más difícil".

Como CEO, Watzke presentó el informe financiero para el año fiscal 2024-25, destacando ingresos consolidados de €526 millones, un beneficio operativo de €115.8 millones y un capital de €326 millones. Enfatizó la estabilidad financiera del club, señalando: "No hemos asumido ninguna deuda por el éxito deportivo en estos 20 años. Eso es excepcional".

Watzke también abordó el delicado tema de las acusaciones de abuso contra un ex empleado de la década de 1990, expresando su "más profunda simpatía" a las víctimas y prometiendo una investigación transparente. "Si hubo omisiones – y aparentemente las hubo – entonces las rectificaremos", dijo.

