Borussia Dortmund, AC Milan y Napoli siguen a un delantero brasileño con un precio de €30 millones tras un buen comienzo en la Serie A

El delantero del Hellas Verona Giovane, anteriormente del Corinthians, se ha convertido en uno de los nombres revelación de la Serie A esta temporada y su progreso no ha pasado desapercibido en toda Europa. Según ESPN Brazil, cazatalentos de Dortmund y Milán estuvieron presentes en el Estadio Marcantonio Bentegodi el fin de semana pasado para observar al joven de 21 años, quien anotó un gol magnífico en la derrota de Verona por 2-1 ante el Inter. Su actuación confiada lo ha posicionado como un posible objetivo para varios clubes de élite de cara a la ventana de transferencias de enero de 2026.

Se dice que el Verona valora al brasileño en alrededor de €30 millones (£25m/$33m), un aumento notable dado que llegó del Corinthians en una transferencia gratuita hace solo cuatro meses. Napoli e Inter también se han unido a la carrera, con los cuatro clubes interesados en asegurar un acuerdo antes de que su precio suba aún más.