¡Bombazo en el mercado! Thiago Silva negocia un regreso inesperado a Europa tras dejar Fluminense

Silva, con una amplia trayectoria de 18 años en el fútbol europeo, se prepara para regresar al Viejo Continente tras una breve etapa en su club de formación, Fluminense. Según informa O Jogo, el FC Porto estaría interesado en incorporar al experimentado defensor, quien actualmente es agente libre tras rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el conjunto brasileño a principios de este mes.

El zaguero, que se retiró de la selección brasileña en 2022, aspira ahora a volver al radar del combinado dirigido por Carlo Ancelotti, a pocos meses del inicio del Mundial de 2026 en Norteamérica. Con ese objetivo en mente, Silva busca continuidad en Europa, lo que podría llevarlo a considerar seriamente la propuesta.

Uno de los factores clave que motivaron la rescisión de su contrato con Fluminense fue su deseo de vivir cerca de su familia, que reside en Londres desde su etapa en el Chelsea, club con el que militó en la Premier League.