¡Bomba en la Liga MX! James Rodríguez estaría a punto de partir rumbo a la MLS
James Rodríguez dejaría al León
La breve pero intensa etapa de James Rodríguez en la Liga MX parece haber llegado a su fin. Según el periodista Fabrizio Romano, el internacional colombiano se desvinculará del Club León al término del Apertura 2025, convirtiéndose oficialmente en agente libre a finales de año.
El exmediocampista del Real Madrid y Bayern Múnich llegó a La Fiera en enero de 2025 con la expectativa de liderar al equipo hacia una temporada destacada tanto en el ámbito nacional como en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el conjunto esmeralda firmó una campaña decepcionante, finalizando en el puesto 17 de la tabla, un resultado que prácticamente selló la salida del futbolista cafetero.
Los números de James en México
En 34 partidos disputados en todas las competiciones, el jugador de 34 años registró nueve goles y cinco asistencias. Aunque mostró destellos de su calidad, no logró impulsar a un equipo que nunca encontró la consistencia.
Todo indica que su próximo destino será la MLS
Aunque clubes como Tigres, Monterrey, América, Toluca y Cruz Azul habrían mostrado interés en sus servicios, diversas fuentes señalan que James Rodríguez se inclina por continuar su carrera en la MLS. Según información de Fox Sports, el colombiano podría unirse a un equipo de la Conferencia Este una vez que su contrato con León expire oficialmente el 31 de diciembre.
Un nuevo capítulo para James
Esta sería la tercera ocasión en la carrera de James Rodríguez en la que deja un club como agente libre, tras sus salidas previas de Olympiacos y São Paulo. Para el colombiano, Estados Unidos podría significar no solo un nuevo desafío, sino también el posible capítulo final de una carrera brillante y global.
