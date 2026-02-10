¡Bomba informativa sobre el traspaso de Vinicius Jr! Su antiguo empleador revela las preferencias de la superestrella del Real Madrid en medio de la incertidumbre contractual y el interés millonario de Arabia Saudí.

Vinicius ha tenido un gran éxito en el Real Madrid, convirtiéndose en un delantero de talla mundial desde su llegada procedente del Flamengo en 2018, pero en el último año han surgido rumores que afirman que el brasileño no está contento en la capital española. Se decía que tenía desacuerdos con el exentrenador del Real Madrid Alonso, que fue despedido recientemente y sustituido por Álvaro Arbeloa, aunque se cree que Vinicius está más dispuesto a renovar su contrato ahora que el español ya no está.

El propio Arbeloa ha admitido que tiene poco control sobre las negociaciones del contrato, diciendo: «No depende de mí, es un asunto entre el club y el jugador. Por supuesto, espero que siga haciendo historia aquí».

El director deportivo del Flamengo, José Boto, ha planteado últimamente el regreso de Vinicius a Brasil, bromeando: «A continuación, hablaremos con el equipo de Vini Jr. ¿Cuándo termina el contrato, presidente? ¡No tendríamos que pagar nada al Real Madrid!».