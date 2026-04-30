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Bethany England, emocionada, anuncia que dejará el Tottenham este verano
Una emotiva despedida
England, capitana del Tottenham y una de las delanteras más prolíficas de la Superliga Femenina, dejará el club este verano. La jugadora lo confirmó en un emotivo vídeo, poniendo fin a una etapa que empezó con su fichaje procedente del Chelsea a principios de 2023. Según The Guardian, la decisión fue del club, que busca una plantilla más joven con una nueva estrategia de fichajes.
En un mensaje publicado en las redes del club, England agradeció el apoyo de la afición y afirmó: «Desde el primer momento me disteis algo que ni siquiera sabía que estaba buscando: vuestra calidez, vuestra confianza y vuestro apoyo inquebrantable. Incluso me hicisteis sentir vista de nuevo. En los momentos en los que me cuestionaba a mí misma, vosotros nunca lo hicisteis. Llegué buscando recuperar algo perdido y me voy con mucho más de lo que imaginé».
El legado de un icono de la WSL
La exjugadora de las Lionesses, que aún no se ha retirado oficialmente de la selección, describió al Tottenham como «un lugar que me estaba ayudando a recomponerme». Desde su llegada procedente del Chelsea, England se ha convertido en una pieza clave para las Lilywhites con 32 goles en liga. Sus 12 tantos en los primeros seis meses salvaron al club del descenso, lo que la consolidó como una de las favoritas de la afición y una líder.
Con 89 tantos en 15 años de WSL, está a solo ocho del récord de Vivianne Miedema. En marzo se convirtió en la séptima jugadora en llegar a 200 partidos en la liga, lo que confirma su regularidad en el máximo nivel del fútbol inglés.
La agresiva evolución de la plantilla del Tottenham
La salida de la capitana se inscribe en una reestructuración amplia y radical del Tottenham. Este verano ya se han anunciado varias bajas, como las de Amy James-Turner, Luana Bühler, Charlotte Grant, Josefine Rybrink y Kit Graham, quien llegó en 2019 con el ascenso a la máxima categoría. Según The Guardian, los Spurs serán «agresivos y ambiciosos» en el próximo mercado para recortar distancias con los tres grandes de la WSL.
Aunque no le renovarán, su despedida ha sido amistosa. Con 26 partidos y 11 goles con Inglaterra, se prevé que tenga muchos pretendientes cuando quede libre. Esta temporada sigue siendo la máxima goleadora del club, con siete tantos en 19 partidos, y ha contribuido a la quinta plaza.
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Homenaje a un líder emblemático
Los responsables del club elogiaron de inmediato el impacto de England en la cultura profesional del Tottenham. El director general, Andy Rogers, destacó su papel en la mejora del programa femenino desde su llegada. «El liderazgo de Bethany ha marcado una era decisiva en la historia del Tottenham Hotspur Women», declaró a los medios del club. «Desde su llegada, impulsó el nivel, la profesionalidad y la motivación, y ha seguido promoviendo estos valores durante toda su estancia».
Rogers subrayó que su influencia va más allá del campo, pues ha apoyado las iniciativas comunitarias y la conexión con la afición. «Además de sus valiosas contribuciones en el terreno de juego, Bethany ha sido clave para acercar a los seguidores al equipo y para que nuestra fundación tenga un impacto positivo en la comunidad», añadió. Bethany ha dejado huella en la historia del Spurs Women y se va con el orgullo de haber dejado un impacto duradero».