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Bernardo Silva publica un emotivo comunicado en el que confirma su salida del Manchester City
Una leyenda se despide del Etihad
Silva ha confirmado su salida del Manchester City tras nueve años de éxitos. Llegó en 2017 procedente del Mónaco y, con 31 años, dejará el club al terminar su contrato.
Silva anunció su decisión en redes sociales: «Cityzens, hace nueve años llegué con el sueño de un niño: triunfar y lograr grandes cosas. Esta ciudad y este club me dieron mucho más de lo que esperaba. Lo que ganamos juntos siempre estará en mi corazón. Los Centuriones, el póker nacional, el triplete, los cuatro títulos seguidos y mucho más… ¡No ha estado nada mal!».
- AFP
La familia y los recuerdos en Mánchester
Más allá de los títulos conseguidos en el Etihad —seis Premier League, una Liga de Campeones, dos Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y un Mundial de Clubes—, Silva destacó el vínculo personal con la ciudad. Reconoció que en Manchester su vida personal ha florecido junto a su éxito profesional, y agradeció especialmente a su esposa e hija.
En unos meses diré adiós a la ciudad donde ganamos tanto y formé mi familia. ¡Inés y Carlota, gracias! A los aficionados, nunca olvidaré vuestro apoyo. Mi objetivo era jugar con pasión para que os sintierais orgullosos y bien representados. Espero que lo hayáis notado en cada partido. Llegué como jugador y me voy como uno más de vosotros, seguidor del City de por vida. Seguid apoyando a este joven equipo; estoy seguro de que os dará muchos nuevos y grandes recuerdos».
Guardiola y el cuerpo técnico
El centrocampista agradeció a Pep Guardiola y al cuerpo técnico por la era de dominio del City. Tras ser un pilar del once en distintas etapas tácticas, Silva destacó el ambiente de la City Football Academy que facilitó su larga estancia.
Añadió: «Gracias al club, a Pep, al cuerpo técnico y a todos mis compañeros de estos nueve años por los recuerdos y por dejarme formar parte de este viaje. El ambiente diario en el campo de entrenamiento me hacía sentir como en casa y parte de una gran familia. Disfrutemos juntas estas últimas semanas y luchemos por lo que la temporada aún nos depare».
- AFP
Una pieza fundamental en la búsqueda de más títulos del City.
Silva ha sido clave para el Manchester City esta temporada: ha jugado 44 partidos, marcado tres goles y dado cinco asistencias. Tras ganar la Carabao Cup, el equipo aspira ahora a un triplete nacional. Ahora prepara la semifinal de la FA Cup ante el Southampton, mientras el City, segundo en la Premier a solo seis puntos del Arsenal con un partido menos, aspira al título liguero. Este fin de semana se medirá a los ‘gunners’ en un duelo clave.