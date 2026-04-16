Bernardo Silva publica un emotivo comunicado en el que confirma su salida del Manchester City

Más allá de los títulos conseguidos en el Etihad —seis Premier League, una Liga de Campeones, dos Copas de Inglaterra, cinco Copas de la Liga y un Mundial de Clubes—, Silva destacó el vínculo personal con la ciudad. Reconoció que en Manchester su vida personal ha florecido junto a su éxito profesional, y agradeció especialmente a su esposa e hija.

En unos meses diré adiós a la ciudad donde ganamos tanto y formé mi familia. ¡Inés y Carlota, gracias! A los aficionados, nunca olvidaré vuestro apoyo. Mi objetivo era jugar con pasión para que os sintierais orgullosos y bien representados. Espero que lo hayáis notado en cada partido. Llegué como jugador y me voy como uno más de vosotros, seguidor del City de por vida. Seguid apoyando a este joven equipo; estoy seguro de que os dará muchos nuevos y grandes recuerdos».



