Benjamin Sesko revela la verdad sobre los consejos de Dimitar Berbatov para disparar en medio de la racha goleadora del Manchester United

Sesko tardó un tiempo en adaptarse al equipo del United y a la Premier League, pero ahora está demostrando por qué el United pagó tanto por él y por qué fue uno de los delanteros más codiciados de Europa el verano pasado, con el Arsenal y el Newcastle también interesados en ficharlo.

En sus últimas siete apariciones, ha marcado un gol cada 45 minutos, y sus goles en ese periodo han dado al United un total de seis puntos. Michael Carrick describió el remate de Sesko contra el Everton como «implacable» y dijo que el esloveno está en un buen momento.

Ha habido varias teorías sobre por qué Sesko ha encontrado su sitio últimamente, y una de las historias que circulan sugiere que Sesko ha estado siguiendo los consejos del exdelantero de los Red Devils Berbatov. Los periodistas le preguntaron al esloveno sobre los rumores tras su decisivo gol en el Hill Dickinson Stadium.