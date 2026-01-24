Sesko ha tenido una etapa difícil desde que se unió como el fichaje más grande del club en el verano tras su transferencia de £74 millones ($100 millones) desde el RB Leipzig, luchando por adaptarse al ritmo de la Premier League y luego siendo forzado a salir por una lesión durante un mes. Estaba comenzando a encontrar su forma bajo el entrenador interino Darren Fletcher, anotando tres veces en los partidos contra Burnley y Brighton.

Pero en lugar de ser convocado para dar el siguiente paso en el derbi, fue excluido de la alineación titular ya que Carrick prefirió que Bryan Mbeumo jugara como delantero centro en lugar de en el extremo como lo hizo bajo Ruben Amorim y durante la mayor parte de su tiempo en Brentford. Y cuando Mbeumo salió, Carrick recurrió a Matheus Cunha en lugar del esloveno.

No decía mucho sobre la confianza del nuevo entrenador en Sesko. Sin embargo, el manejo cuidadoso de Carrick con el delantero sugiere un gran cambio respecto a la forma en que Amorim lo manejó y podría ser la clave para sacar lo mejor de él...