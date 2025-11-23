Bayern Múnich prepara una apelación para Luis Díaz tras recibir una sanción de la Champions League "muy dura" por la tarjeta roja que lesionó a Achraf Hakimi del PSG

El sábado, el CEO del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, le dijo a Sky Sports: "Hemos solicitado la justificación escrita del veredicto de la UEFA para presentar una apelación. Veremos si podemos lograr reducir la sanción. Asumimos que sería solo un partido después de una carta inicial de la UEFA. Así que la sanción de tres partidos nos sorprendió tanto como a todos los demás; no podríamos haberlo esperado en absoluto. Obviamente fue una falta grave, pero no fue un acto de violencia, ni estuvo dirigido al árbitro, ni hubo ninguna otra ofensa después de la falta. En el pasado, solo tales cosas han resultado en una sanción de tres partidos. Creemos que no debería haber una sanción de tres partidos, pero de manera realista, tenemos que decir que tal apelación solo tiene éxito en raras ocasiones."

El director deportivo Max Eberl luego agregó: "No soy tan ingenuo como para decir que será solo un partido. Si lo reducimos a dos partidos, sería fantástico. Tres partidos, en mi opinión, es muy severo."

