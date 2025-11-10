Bayern Múnich está 'cautelosamente optimista' sobre el futuro de Dayot Upamecano, ya que el presidente confirma conversaciones para luchar contra el interés del Real Madrid en el defensor

Desde la toma de control táctica de Xabi Alonso sobre Carlo Ancelotti este verano, el Real Madrid ha hecho una prioridad la firma de refuerzos defensivos. En el verano, adquirieron los servicios del joven defensor español Dean Huijsen del Bournemouth. Sin embargo, otra adición parece obligatoria con la posible salida de Antonio Rudiger al final de la presente campaña. Su enfoque parece haberse trasladado a Alemania por Upamecano con charlas supuestamente ya en progreso. El director deportivo de los bávaros, Christoph Freund, ya ha declarado que retener al internacional francés es su objetivo principal. Para él, no es una sorpresa que clubes como el Madrid o incluso el Liverpool de la Premier League estén interesados en Upamecano.

"No es ningún secreto que nuestro principal objetivo es extender el contrato de Upamecano", dijo. "Tampoco sorprende que muchos clubes, no sé cuáles, estén interesados en Upamecano porque simplemente está rindiendo muy, muy bien, es un gran tipo y uno de los mejores centrales del mundo."

El jugador de 27 años está en el apogeo de su carrera y la leyenda del club y ex-CEO Oliver Kahn cree que podría ser 'muy caro' realizar tal extensión.