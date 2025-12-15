Bayern Múnich se enfrenta a Barcelona, Arsenal y Manchester City por el prodigio polaco en posible fichaje récord

El Bayern ha puesto su objetivo en Oskar Pietuszewski, el extremo de 17 años de Jagiellonia Bialystok que se ha convertido en sensación de la Ekstraklasa. Según informes de Alemania y Polonia, los líderes de la Bundesliga han reforzado su interés por la “Joya Polaca”, enviando ojeadores experimentados para seguir de cerca su evolución mientras preparan un movimiento que podría superar a los grandes de la Premier League por su fichaje.

El joven talento se ha consolidado como uno de los prospectos más prometedores de Europa del Este esta temporada, con actuaciones que han llamado la atención de los directores deportivos más influyentes del continente. Aunque el Bayern tiene un historial exitoso reclutando desde la región —como lo demostró con Robert Lewandowski—, se enfrentan a una competencia feroz. El amplio interés de otros clubes de Champions League indica que la etapa de Pietuszewski en Bialystok podría estar llegando a su fin, con un posible traspaso en verano ya en el horizonte.