Bayern Múnich denuncia a la UEFA y amenaza con acciones legales tras la 'sorprendente' orden policial en París antes de la Champions League
Bayern estalla contra la orden policial de último minuto en París
Los gigantes alemanes expresaron su indignación tras la “orden general” emitida por la Prefectura de Policía de París apenas 24 horas antes de su partido de Champions League contra el PSG. La directiva, recibida el lunes por la tarde, obligaba a todos los seguidores del Bayern que viajaban en autobús a reunirse en un peaje fuera de la capital francesa antes de ser escoltados por la policía hasta el Parc des Princes. Además, se indicó que los demás aficionados debían desplazarse exclusivamente en transporte público, tanto para la ida como para el regreso.
El club reaccionó de inmediato, presentando una protesta formal ante la UEFA ese mismo día y calificando la medida como “sorprendente” e “inaceptable”. Bayern confirmó que, debido a las restricciones, los autobuses de los seguidores no podrían salir de París hasta aproximadamente las 5:00 AM CET, varias horas después del pitido final. La decisión ha generado fuertes críticas de ambos clubes, con el PSG respaldando públicamente la postura del Bayern frente a la policía.
El Bayern anuncia acciones legales y una queja ante la UEFA
Bayern expresó su indignación por la forma en que las autoridades francesas manejaron la situación, subrayando que todos los detalles de viaje y seguridad se habían planificado con semanas de antelación. El club confirmó que buscará vías legales además de la protesta presentada ante la UEFA.
“Este lunes por la tarde, la Prefectura de Policía de París emitió una orden general de última hora para regular la llegada de los aficionados y establecer una zona de control policial para el partido de la Liga de Campeones entre el FC Bayern y el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Tras ser notificado de esta medida, el FC Bayern presentó inmediatamente una protesta ante la UEFA y tomará acciones legales adicionales. El PSG apoya al Bayern en este asunto.
“La orden afecta a todos los autocares de aficionados, que deben reunirse en un peaje fuera de la ciudad antes del partido. Además, todos los demás seguidores deben viajar al estadio exclusivamente en transporte público y regresar por el mismo medio. Los autocares serán escoltados fuera de la ciudad por la policía.
“Para el Bayern, la brevedad de la medida es inaceptable, ya que toda la información relevante había estado disponible durante semanas, como ocurre en todos los partidos del campeón alemán. No ha habido cambios en el nivel de riesgo respecto a los aficionados desde el último encuentro en París en 2023. Se espera que los autocares solo puedan salir de París alrededor de las 05:00 CET para regresar a casa.”
El PSG se alinea con el Bayern en medio de crecientes tensiones
Curiosamente, el PSG respaldó públicamente la queja del Bayern, aclarando que no participaron en la directiva policial y mostrando solidaridad con los aficionados visitantes. La situación ha generado tensión a pocas horas de uno de los partidos más esperados de la fase de grupos de la Liga de Campeones.
La medida de las autoridades francesas trae a la memoria la final de la Champions 2022 en París entre Real Madrid y Liverpool, cuando el caos organizativo fuera del Stade de France provocó congestión masiva, incidentes con gases lacrimógenos y un retraso de 37 minutos en el inicio. Un informe independiente concluyó que la UEFA tenía la “responsabilidad primaria” de lo que pudo haber sido una “catástrofe con víctimas masivas”.
Las nuevas restricciones, consideradas por muchos como una sobrerreacción, han generado frustración entre ambos clubes. El Bayern asegura que no ha habido cambios en la seguridad desde su última visita al Parc des Princes, mientras que el PSG calificó la decisión tardía como “lamentable”.
Duelo de los gigantes en forma de Europa
La polémica llega justo antes de un enfrentamiento colosal: todas las miradas están puestas en el duelo del martes en el Parc des Princes, un choque que no solo definirá quién lidera la clasificación, sino que también reaviva una de las rivalidades modernas más intensas de Europa. La tensión fuera del campo ha elevado la anticipación, con el Bayern buscando una victoria contundente para hacer una declaración y el PSG tratando de consolidar su posición como el equipo más en forma del continente.
Ambos llegan invictos a la fase de grupos de la Champions League, con tres victorias en tres partidos. Los campeones defensores, PSG, lideran la tabla por diferencia de goles, mientras que el Bayern de Vincent Kompany les sigue de cerca, con un gol menos.
El equipo de Kompany atraviesa un momento eléctrico: suma 15 victorias consecutivas en todas las competiciones, un nuevo récord para el club bávaro que supera el hito del AC Milan de la temporada 1992-93. Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz han encabezado el ataque, contribuyendo con un total de 54 goles en lo que va de temporada.
