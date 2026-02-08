Bayern Múnich corta la mala racha con hat-trick de Luis Díaz y gol de Harry Kane ante el Hoffenheim

El duelo entre dos de los tres primeros de la Bundesliga arrancó a un ritmo vertiginoso. Aleksandar Pavlović estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo que se fue apenas desviado, antes de que Josip Stanišić apareciera con una entrada salvadora en el área contraria.

El primer punto de inflexión llegó muy pronto, a los 17 minutos, cuando el árbitro sancionó a Kevin Akpoguma por sujetar a Luis Díaz dentro del área y evitar una ocasión manifiesta de gol. Pese a las protestas del Hoffenheim, la decisión fue ratificada tras la revisión del VAR: penalti y tarjeta roja. Harry Kane convirtió con seguridad desde los once metros y adelantó al Bayern.

Contra todo pronóstico, el Hoffenheim —con diez hombres— reaccionó y volvió a meterse en el partido. Ozan Kabak rozó el empate con un cabezazo que se estrelló en el larguero, antes de que Manuel Neuer detuviera un disparo a ras de suelo de Andrej Kramarić.

La igualdad llegó en el minuto 35 tras un error poco habitual del guardameta bávaro. Al intentar iniciar el juego desde atrás, Neuer vio cómo su pase era interceptado por Fisnik Asllani, quien asistió a Kramarić para que definiera a placer.

Cuando el Hoffenheim empezaba a creer en una de las sorpresas más inesperadas de la temporada y amenazaba con reavivar la pelea por el título, Kane y Díaz sacaron a relucir su jerarquía. El colombiano provocó un segundo penalti al filo del descanso, tras una falta de Vladimir Coufal cerca de la línea de fondo, y Kane volvió a ser infalible desde el punto fatídico.

Ya en el tiempo añadido del primer tiempo, el inglés se transformó en asistente: lideró un contragolpe y habilitó a Díaz, que recortó hacia dentro y definió con frialdad al palo largo para enviar al Bayern al descanso con una cómoda ventaja.

La diferencia de calidad terminó por ser insalvable y, poco después de la hora de juego, Díaz firmó su segundo tanto de la noche tras un centro medido de Michael Olise, empujando el balón a corta distancia.

Con el partido resuelto, tanto Kane como Díaz tuvieron opciones de completar el triplete. Primero, el inglés asistió al colombiano, que cabeceó desviado; luego, Díaz devolvió el gesto y Kane vio cómo su remate de cabeza se estrellaba en el travesaño. Finalmente, sería el propio Díaz quien se llevaría el balón a casa, sellando su hat-trick con una definición exquisita desde la frontal del área para redondear una victoria contundente y dejar atrás una derrota y un empate en las dos jornadas anteriores.