Bayern Múnich cancela pasantía de Jerome Boateng junto a Vincent Kompany después de que los aficionados protestaran por la condena previa del exdefensor
El plan del Bayern con Boateng y las consecuencias
Bayern Múnich tenía la intención de traer a Jerome Boateng de regreso a casa para hacer una pasantía con Vincent Kompany. El plan era simple pero simbólico, ya que el ganador de la Copa del Mundo 2014, que pasó una década en Múnich ganando nueve títulos de la Bundesliga y dos Champions League, comenzaría su carrera post-jugador donde todo comenzó, aprendiendo el arte de la gestión.
El club había aprobado la breve pasantía como parte de la certificación de licencia A de Boateng, dándole experiencia práctica con una de las estructuras técnicas más destacadas de Europa. Se decía que Kompany, quien compartió vestuario con Boateng en el Manchester City, estaba entusiasmado de que se uniera al personal en una capacidad de desarrollo.
Sin embargo, lo que comenzó como una iniciativa discreta rápidamente se convirtió en una tormenta. Bayern fans lanzaron protestas, tanto en línea como en el Allianz Arena, condenando la decisión y citando la condena de 2024 de Boateng por daño corporal intencional. Los seguidores desplegaron pancartas que decían: “No hay lugar para la violencia en Bayern”, y una petición titulada: “Establecer límites contra la violencia misógina” obtuvo miles de firmas en pocos días. La creciente reacción llevó a Boateng y Bayern a decidir conjuntamente cancelar el arreglo.
Boateng se pronuncia tras la protesta de los aficionados
Para Boateng, la cancelación de la pasantía fue una decisión dolorosa pero calculada. El ex defensa central del Bayern, que inicialmente había expresado alegría por regresar a Sabener Strasse, admitió que la controversia le afectó. Sin embargo, en sus palabras, su enfoque sigue siendo reconstruir y contribuir al fútbol desde otro ángulo.
En un mensaje en Instagram, el defensor anunció: “Después de las recientes discusiones que me rodean, he decidido centrarme en mis temas: la licencia A, RYZR y Arena2. Ahí es donde está mi enfoque ahora, y su enfoque completo debe estar únicamente en el campo y en el objetivo de continuar con esta impresionante racha de 13 victorias consecutivas.”
Bayern reflejó su sentimiento en un comunicado en las redes sociales. El comunicado del club decía: “En un intercambio constructivo que FC Bayern y Jérôme Boateng tuvieron esta semana, se decidió que Jérôme Boateng no será pasante en FC Bayern. Jérôme se siente muy conectado con FC Bayern y no quiere que FC Bayern sufra ningún daño debido a la actual discusión controvertida que lo rodea.”
El retiro ayudó a calmar las tensiones crecientes con los seguidores, asegurando que la imagen del club y la unidad de los aficionados permanecieran intactas. Sin embargo, el episodio también reavivó el debate sobre la rehabilitación en el fútbol y cómo los ex jugadores con historias legales pueden reconstruir sus carreras.
La saga legal de Boateng y su impacto
El alboroto en torno al regreso de Boateng surge de una saga legal de seis años que ensombreció el ocaso de su carrera como jugador. El caso se remonta a julio de 2018, cuando Boateng fue acusado de agredir a su expareja, Sherin Senler, durante unas vacaciones en las Islas Turcas y Caicos.
Boateng negó constantemente las acusaciones, pero el caso pasó por múltiples apelaciones y nuevos juicios. En septiembre de 2021, un tribunal de Múnich inicialmente lo multó con 1.8 millones de euros, reducidos posteriormente a 1.2 millones de euros tras una apelación. En julio de 2024, el veredicto final impuso una multa suspendida de 200,000 euros y le ordenó donar 100,000 euros a la caridad, aunque no se emitió un registro criminal. El tribunal enfatizó la protección de las hijas de la pareja, llamándolas "las verdaderas víctimas" de la prolongada disputa legal.
Aunque el caso terminó sin tiempo de cárcel, su impacto reputacional fue inmenso. La controversia afectó los últimos años de juego de Boateng, limitando sus perspectivas de club. Después de dejar el Bayern en 2021, tuvo breves periodos en Francia e Italia antes de retirarse en 2025, cerrando un capítulo brillante que incluyó más de 300 apariciones, nueve títulos de la Bundesliga, seis DFB-Pokals y dos coronas de la Liga de Campeones.
¿Qué sigue para Boateng y el Bayern?
Aunque la pasantía ha sido archivada, los bávaros dejaron claro que la puerta del club permanece simbólicamente abierta. La dirección y Kompany agradecieron personalmente a Boateng por su comprensión, enfatizando que sus contribuciones al legado del club siempre serían recordadas.
Fuentes cercanas al Bayern indicaron que el plan original era que Boateng siguiera al cuerpo técnico hasta principios de 2026, pero el sentimiento de los aficionados hizo que el movimiento fuera inviable. Mientras tanto, Kompany ha apoyado públicamente la decisión mientras insta a centrarse en la campaña actual del equipo.
Por su parte, Boateng ha redirigido su energía hacia el siguiente capítulo, completando su licencia de entrenador UEFA A, expandiendo su empresa de recuperación de atletas RYZR y desarrollando Arena2, un proyecto centrado en el rendimiento deportivo basado en la comunidad.