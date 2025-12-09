Revelado: La posición del Barcelona sobre el traspaso de Nico Schlotterbeck mientras el defensor del Borussia Dortmund sopesa opciones del Real Madrid y Bayern Múnich
Por qué el Barça duda
Si bien la necesidad de un defensor central zurdo se volvió aún más pertinente tras la incertidumbre sobre la condición física de Ronald Araujo, el Barcelona, según se informa, no está completamente convencido de que Schlotterbeck sea la solución a sus problemas. Según informes de Sky Sport, aunque los Blaugrana han seguido al defensor durante algún tiempo, hay "opiniones mixtas" dentro del departamento deportivo del club con respecto a su idoneidad para su sistema de línea alta.
El entrenador Hansi Flick conoce íntimamente al central, ya que le otorgó su debut internacional absoluto durante su tiempo al frente de la selección nacional alemana. Sin embargo, a pesar de esta relación existente, se entiende que Flick no está presionando activamente a la junta para priorizar el fichaje. Los ojeadores del club aprecian la habilidad del defensor para jugar con el balón, pero las preocupaciones sobre su consistencia en el nivel de élite han llevado a un enfoque de "esperar y ver", lo que significa que actualmente se le considera una opción en lugar de un objetivo prioritario para las próximas ventanas.
Schlotterbeck 'apostando' por Madrid o Múnich
La vacilación de Cataluña podría ser mutua. El informe sugiere que el jugador de 26 años está "jugándose" un cambio de alto nivel ya sea al Real Madrid o al Bayern Múnich en lugar de unirse a los campeones reinantes de La Liga y líderes actuales. El defensor está alcanzando su mejor momento y es consciente de que ambos gigantes probablemente estarán en el mercado para refuerzos defensivos en el verano de 2026.
El Madrid enfrenta una posible salida masiva en la defensa, con David Alaba sin contrato y el futuro a largo plazo de Antonio Rüdiger aún indefinido. Schlotterbeck se ve a sí mismo como un posible sucesor en la capital española. Mientras tanto, el Bayern sigue siendo una amenaza latente; los bávaros están actualmente priorizando la renovación de Dayot Upamecano, pero si esas conversaciones fracasan, la estrella del Dortmund ha sido identificada como su principal alternativa. Esta preferencia por Madrid o Múnich ha dejado al Barcelona al margen de la carrera.
Dortmund exige claridad para enero
La situación está causando una creciente ansiedad en el Signal Iduna Park. El contrato actual de Schlotterbeck expira en 2027, lo que significa que entrará en los últimos 12 meses de su contrato el próximo verano, un escenario que el Dortmund está desesperado por evitar. El club supuestamente ha presentado una lucrativa extensión hasta 2030, lo que vería su salario aumentar a aproximadamente €8 millones por temporada, convirtiéndolo en uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla.
Sin embargo, el jugador hasta ahora se ha negado a firmar. Los directivos del Dortmund aparentemente han establecido un plazo suave, exigiendo una decisión clara del defensor para fines de enero. No están dispuestos a permitir que la saga se prolongue hasta la primavera, sabiendo que si rechaza la oferta, se verán obligados a venderlo en el verano para recuperar una tarifa de transferencia significativa, en lugar de arriesgarse a perderlo gratis un año después.
Liverpool al acecho en el fondo
Mientras el jugador contempla un traslado a España o Baviera, la Premier League sigue siendo una alternativa viable. Al Liverpool se le ha acreditado un interés duradero en el defensor mientras continúan planificando la vida después de Virgil van Dijk. Los Reds están monitoreando de cerca el estancamiento del contrato y podrían poner a prueba la determinación del Dortmund si queda claro que una renovación está fuera de la mesa.
Por ahora, la decisión está firmemente en manos de Schlotterbeck. Debe decidir si commit his prime years to Dortmund or force a move to one of Europe's elite. En cuanto al Barcelona, parecen contentos de mantener la distancia, explorando otros objetivos a menos que el internacional alemán deje claro que Cataluña es su destino de elección.