La preparación del Barcelona para su excursión europea a mitad de semana ha sido interrumpida por la confirmación de que Torres ha sufrido una lesión muscular. El versátil delantero, quien ofrece a Flick una valiosa opción en los tres frentes de ataque, ha sido diagnosticado con una lesión en el músculo semimembranoso de su pierna derecha. Los servicios médicos del club han estimado un tiempo de recuperación de alrededor de 10 días, lo que significa que Torres no solo se perderá el viaje a la República Checa, sino que también es una gran duda para el próximo partido de La Liga el fin de semana.

El momento de la lesión es particularmente frustrante para Flick, quien está intentando rotar su equipo en medio de un calendario de partidos congestionado. Torres ha sido un recurso útil para el Barcelona esta temporada, a menudo proporcionando energía desde el banquillo o entrando para descansar a los titulares clave. Su ausencia elimina una capa de flexibilidad táctica para el entrenador, quien pierde efectivamente una de sus principales piezas de rotación justo cuando las apuestas en la Liga de Campeones comienzan a aumentar. El "Tiburón", como se le conoce cariñosamente, permanecerá en Cataluña para someterse a fisioterapia mientras sus compañeros de equipo vuelan hacia Praga.