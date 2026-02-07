Barcelona se retira oficialmente de la Superliga Europea y deja al Real Madrid solo en la lucha por desafiar a la UEFA

Se informó que el Barcelona estaba a favor de una Superliga Europea como un medio para ayudar a aliviar sus continuas dificultades financieras. Sin embargo, el presidente Joan Laporta ha admitido recientemente que el club ahora intentará estrechar lazos con la UEFA después de ver cómo se desplomaba el apoyo al proyecto.

Le dijo a AS: "El presidente de la UEFA y el presidente de la ECA, ahora la EFC, nos invitaron a ir a Roma. Asistí a varias reuniones. Fue maravilloso, emocionante, y hablamos de muchos temas. Ya saben, estamos comprometidos a tender puentes entre la Superliga y la UEFA. El Barça tiene una posición clara, y los afectados y los responsables ya la conocen. Estamos a favor de la paz porque hay margen para explorar juntos que los clubes de la Superliga regresen a la UEFA. Nos sentimos muy cercanos a la UEFA y a la EFC.

"Esto está en el punto de llegar a un acuerdo con la UEFA. Tanto Aleksander Ceferin como Nasser Al-Khelaifi están en posición de impulsar el acuerdo y darnos la bienvenida a la UEFA y a la EFC. Estamos decididos a dar este paso porque beneficia al fútbol europeo y a los clubes. Es un marco muy amplio porque también beneficia a los jugadores".