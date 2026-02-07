Getty Images Sport
Barcelona se retira oficialmente de la Superliga Europea y deja al Real Madrid solo en la lucha por desafiar a la UEFA
Real Madrid se quedó completamente solo
Los planes para formar una nueva Superliga Europea se anunciaron en 2021, con 12 clubes involucrados originalmente. Barcelona, Real Madrid y Atlético eran los tres clubes españoles previstos para unirse, junto con los equipos italianos Inter, Juventus y AC Milan y seis equipos de la Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham). Sin embargo, una fuerte reacción adversa hizo que los clubes de la Premier League se retiraran rápidamente del proyecto y los demás clubes los siguieron posteriormente, salvo los dos gigantes españoles. Ahora el Barcelona ha confirmado su intención de retirarse, dejando al Madrid como el único equipo que queda en pie.
- GOAL
Barcelona emite un comunicado sobre la Superliga
Se informó hace algún tiempo que el Barça planeaba descartar el plan, y el club ha publicado un comunicado para confirmar la noticia, diciendo: "El FC Barcelona anuncia por la presente que hoy ha notificado formalmente a la European Super League Company y a los clubes implicados su retirada del proyecto de la Superliga Europea".
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con Consejos de GOAL en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
¿Por qué ha abandonado el Barcelona la Superliga?
Se informó que el Barcelona estaba a favor de una Superliga Europea como un medio para ayudar a aliviar sus continuas dificultades financieras. Sin embargo, el presidente Joan Laporta ha admitido recientemente que el club ahora intentará estrechar lazos con la UEFA después de ver cómo se desplomaba el apoyo al proyecto.
Le dijo a AS: "El presidente de la UEFA y el presidente de la ECA, ahora la EFC, nos invitaron a ir a Roma. Asistí a varias reuniones. Fue maravilloso, emocionante, y hablamos de muchos temas. Ya saben, estamos comprometidos a tender puentes entre la Superliga y la UEFA. El Barça tiene una posición clara, y los afectados y los responsables ya la conocen. Estamos a favor de la paz porque hay margen para explorar juntos que los clubes de la Superliga regresen a la UEFA. Nos sentimos muy cercanos a la UEFA y a la EFC.
"Esto está en el punto de llegar a un acuerdo con la UEFA. Tanto Aleksander Ceferin como Nasser Al-Khelaifi están en posición de impulsar el acuerdo y darnos la bienvenida a la UEFA y a la EFC. Estamos decididos a dar este paso porque beneficia al fútbol europeo y a los clubes. Es un marco muy amplio porque también beneficia a los jugadores".
El Real Madrid afirma que la Superliga es «un proyecto esencial».
Mientras tanto, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha seguido hablando de su apoyo al proyecto. También ha dicho que el club buscará una compensación de la UEFA por su bloqueo de la Superliga, diciendo a los periodistas: "Seguimos insistiendo en que [la Superliga] es un proyecto esencial para el fútbol. Con la sentencia histórica del tribunal europeo, y dos sentencias adicionales del tribunal de Madrid, la situación es muy diferente. Se ha reconocido nuestro derecho a crear nuestras propias competiciones. También podemos reclamar indemnizaciones multimillonarias en euros por la conducta de la UEFA. Tenemos dos derechos: ser compensados por nuestras pérdidas y organizar una competición en el futuro, y perseguiremos incansablemente ambos".
- AFP
Barça y Real en la lucha por el título
El Real Madrid aún no ha respondido al comunicado del Barcelona, pero no cabe duda de que esta temporada ha aumentado la tensión entre ambos clubes. Pérez arremetió contra el Barcelona por el continuo escándalo Negreira a principios de la campaña, mientras que Laporta ha respondido acusando a los blancos de "vomitar mentiras". En el terreno de juego, los dos equipos siguen enfrascados en una batalla por el liderato de La Liga, con el Barcelona actualmente al frente, con solo un punto de ventaja sobre sus rivales.
Anuncios