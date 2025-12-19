Getty Images Sport
Barcelona se acerca al prodigio del Norwich City con pasado en la Sub-17 de Inglaterra
De Carrow Road a La Masia
Según The Sun, Tavares ha estado en el radar de dos pesos pesados de la Bundesliga, RB Leipzig y Borussia Dortmund, ambos interesados en asegurarse a uno de los talentos jóvenes más prometedores del fútbol inglés. Sin embargo, el Barcelona ha actuado con rapidez y determinación, presentándole un proyecto deportivo con un camino claramente definido, un factor que habría sido clave en la decisión del jugador.
Tavares ya ha tenido un primer contacto con el fútbol senior. Debutó con el primer equipo del Norwich en un amistoso de pretemporada ante el conjunto neerlandés Volendam el pasado mes de julio. Aunque todavía no ha disputado partidos oficiales al máximo nivel, su progresión ha sido constante y difícil de frenar.
Gracias a su pasaporte portugués, el delantero es elegible para trasladarse al extranjero y, además, ya ha representado a Inglaterra en la categoría Sub-17, acumulando cuatro convocatorias que han reforzado aún más su reputación. Su momento más llamativo de la temporada llegó cuando firmó un espectacular triplete en apenas 16 minutos con el equipo juvenil del Norwich, en una contundente victoria por 6-0 ante la academia del Málaga.
El Barça ofrece un plan de desarrollo claro
El plan del Barcelona para Tavares está cuidadosamente trazado. La idea es que el delantero inicie su etapa en Cataluña con el equipo Sub-19, antes de dar el salto al Barcelona B. A partir de ahí, el club contempla una futura cesión estratégica, pensada para facilitar su adaptación al fútbol de élite sin comprometer la inversión a largo plazo. Se trata de un camino ya conocido en La Masia, por el que en los últimos años han pasado jugadores como Alejandro Balde, Gavi, Fermín López y Lamine Yamal, hoy habituales del primer equipo.
En caso de cerrarse el acuerdo, Tavares también compartiría entorno con Shane Kluivert, hijo del exdelantero azulgrana Patrick Kluivert y hermano de Justin Kluivert, atacante del Bournemouth.
La salida de Tavares se produciría, además, en un momento complicado para el Norwich City. Los Canaries atraviesan una dura lucha por la permanencia en el Championship, situados en la posición 23 de la tabla, solo por encima del Sheffield Wednesday. Su equipo Sub-18 tampoco ha tenido una temporada sencilla y se mantiene cerca del fondo de la U18 Premier League South.
Aunque Tavares habría podido convertirse en el jugador más joven en debutar oficialmente con el primer equipo del Norwich, el contexto general del club ha limitado las oportunidades para una integración progresiva de jóvenes talentos. No es la primera vez que el Barcelona mira hacia la English Football League en busca de promesas: en 2019, el club fichó al entonces juvenil Louie Barry procedente del West Bromwich Albion, cuando apenas tenía 16 años.
El proyecto de Hansi Flick avanza con paso firme
El proyecto de Hansi Flick continúa ganando fuerza. Desde su llegada, el técnico alemán ha provocado un cambio radical en el estado de ánimo del equipo, que ahora combina una presión intensa con un notable control táctico para colocarse en lo más alto de La Liga.
Informes recientes procedentes de Alemania señalan que el Barcelona ya se está preparando para iniciar nuevas conversaciones contractuales con Flick, pese a que su última renovación se produjo hace apenas unos meses. En el club existe la convicción de que el entrenador es una pieza clave del renacimiento deportivo, y tanto el presidente Joan Laporta como el director deportivo Deco desean asegurar su continuidad a largo plazo.
De acuerdo con Bild, la directiva azulgrana estaría trabajando en una propuesta de ampliación anticipada y ambiciosa, pensada para blindar a Flick frente al interés de otros clubes y de selecciones nacionales antes del Mundial de 2026. El movimiento resulta poco habitual por su timing, pero refleja la determinación del club de eliminar cualquier atisbo de incertidumbre justo cuando la temporada entra en su tramo decisivo.
¿Qué viene después?
Desde que conquistó el triplete doméstico la temporada pasada, el equipo de Flick no ha mostrado señales de desaceleración. El Barcelona lidera La Liga y está bien encaminado para alcanzar las fases eliminatorias de la Liga de Campeones, con la posibilidad real de terminar entre los ocho primeros aún al alcance.
Aunque Flick ha sido tradicionalmente partidario de contratos de corta duración, su rápida adaptación a la vida en Cataluña y sus reiteradas muestras de afecto por la ciudad apuntan a que un compromiso a largo plazo resulta cada vez más probable.
