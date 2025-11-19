Barcelona recibe un gran impulso en la Champions League ya que la UEFA da luz verde para el regreso al Camp Nou

La UEFA otorgó al club un permiso especial para cambiar de sede a mitad de la competición. Las reglas normalmente impiden cambios de estadio durante la fase de grupos, pero la buena relación del organismo europeo con el club español jugó un papel al aceptar la solicitud del Barça tras revisar las circunstancias detrás de las obras de renovación en curso.

La aprobación significa que el partido del 9 de diciembre contra el Eintracht Frankfurt se jugará en el Camp Nou. Cabe destacar que será el primer partido de la Liga de Campeones en el estadio 1,140 días después de la derrota por 3-0 ante el Bayern Múnich el 26 de octubre de 2022. Los gigantes catalanes recibieron recientemente una licencia del consejo local que les permite albergar partidos con una capacidad limitada de 45,401. Su primer partido de regreso será este sábado contra el Athletic Club. El segundo partido en casa, contra el Alavés el 29 de noviembre, será inspeccionado in situ por funcionarios de la UEFA. Su informe finalizará el proceso de aprobación para el enfrentamiento con el Frankfurt.

Anunciando que el partido contra el Frankfurt se jugará en el estadio renovado, el club escribió en un comunicado: "Esta decisión llega tras obtener la primera licencia de ocupación para la Fase 1B, que permite una mayor capacidad e incluye toda el área Lateral, sumándose a la licencia ya otorgada para la Fase 1A — que cubre la Tribuna Principal y el Gol Sur — y entra en vigor después de que la UEFA aceptara la solicitud, considerando que se han cumplido todos los requisitos necesarios."

El comunicado añadió: "El FC Barcelona está complacido de poder competir nuevamente en su estadio y continuar avanzando en el proyecto de transformación integral del nuevo Spotify Camp Nou. "