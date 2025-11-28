Barcelona no exigirá multas diarias de 1 millón de euros a la empresa constructora del Camp Nou a pesar del retraso de un año en la renovación

La renovación del Camp Nou de Barcelona, alguna vez considerada un logro emblemático del proyecto Espai Barca, se convirtió en una saga de retrasos, críticas y hitos no cumplidos. El proyecto ahora se ha extendido un año más allá de la fecha límite original del 29 de noviembre de 2024, sin embargo, el club no ejecutará la cláusula de penalización de €1 millón por día incluida en el contrato de Limak, informa Mundo Deportivo.

Esta decisión llega tras meses de preocupaciones sobre la gestión del proyecto. Una de las primeras rupturas internas ocurrió cuando Jordi Llauradó, el miembro de la junta que supervisaba Espai Barca, dimitió tras la elección del presidente Joan Laporta de Limak como socio de construcción. Llauradó se opuso a la selección - creía que la reconstrucción del Camp Nou merecía una firma de primer nivel, tal vez cotizada en bolsa y sujeta a una estricta supervisión regulatoria. Limak, en contraste, presentó su oferta tarde, no cumplió ciertos criterios formales, y supuestamente obtuvo la calificación más baja en evaluaciones técnicas. El ex miembro de la junta también se negó a asistir al voto, señalando su desaprobación, y renunció semanas después en protesta.

Ahora, el club enfrenta las consecuencias de esa elección. El Camp Nou permanece parcialmente cerrado, su reapertura gradual es mucho más lenta de lo prometido. Habiendo regresado al Camp Nou para su primer partido la semana pasada, el Barcelona continúa jugando partidos en un estadio todavía rodeado de grúas, techos incompletos y vestíbulos sin terminar, socavando la promesa inicial de un regreso resplandeciente para el 125º aniversario del club. Y a pesar del largo retraso, Laporta ha dejado claro que invocar la cláusula de penalización está "fuera de discusión", insistiendo en que los contratiempos del proyecto se deben a circunstancias fuera del control de Limak.