Barcelona inicia conversaciones con el héroe del Borussia Dortmund mientras los campeones de La Liga buscan un refuerzo para el objetivo del Manchester City, Jules Kounde
Los catalanes buscan solución en la Bundesliga
Se informa que Flick está buscando reforzar la defensa en la Bundesliga, y Ryerson ha surgido como un candidato sorpresa para fortalecer la línea trasera de los líderes de la liga española. Se dice que el entrenador alemán, quien mantiene un ojo atento en el fútbol de su país, es admirador del estilo de juego industrioso y la versatilidad del internacional noruego.
Según informes de Sky Sport, el club catalán ha colocado al jugador de 28 años en su lista de posibles objetivos mientras buscan añadir profundidad a su unidad defensiva y ya han iniciado conversaciones con sus representantes para conocer su interés en un traslado.
Flick busca fiabilidad
El informe indica que el departamento deportivo del Barcelona valora altamente el perfil del jugador del Dortmund. Desde que se unió a los Negro y Amarillos procedente del Union Berlin en enero de 2023, Ryerson se ha consolidado como un favorito de los aficionados en el Signal Iduna Park. Conocido por su incansable ética de trabajo, solidez defensiva y agresividad en los duelos, se ha convertido en un elemento clave en el once inicial, a menudo manteniendo fuera a nombres de mayor perfil.
Se entiende que Flick aprecia a los jugadores que ofrecen disciplina táctica e intensidad física, cualidades que el noruego posee en abundancia. Aunque puede que no ofrezca el mismo estilo ofensivo que algunos de los laterales modernos que los Blaugrana han alineado en el pasado, su fiabilidad y capacidad para jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda lo convierten en un activo valioso para un equipo que compite en múltiples frentes.
El dilema de Koundé
La urgencia de fichar un lateral derecho se ha intensificado por el futuro incierto de Jules Kounde. Aunque el francés ha rendido admirablemente en el lado derecho de la defensa tanto para el club como para su país, no ha ocultado su preferencia por jugar como defensor central. Sus actuaciones han llamado la atención de Pep Guardiola en el Manchester City, quien había mostrado interés en él en la ventana de transferencias anterior.
Terminó firmando un nuevo contrato, lo que sugiere que su futuro a largo plazo está con el club del Camp Nou, aunque no se ha descartado que el City regrese por él. Incluso si Kounde se queda, la falta de una alternativa natural y experimentada en la plantilla es una preocupación para Flick y la jerarquía del club, que según se informa está interesada en traer a un profesional experimentado que pueda rotar con el ex jugador del Sevilla o intervenir en caso de que sea vendido para aliviar los problemas financieros bien documentados del club.
Una opción rentable
Ryerson representa una solución potencialmente rentable para el Barcelona. A diferencia de otros objetivos de alto perfil que requerirían tarifas de transferencia astronómicas, el lateral podría estar disponible por una suma más modesta. Su contrato con el Dortmund se extiende hasta el verano de 2028, pero el informe afirma que el Dortmund no tiene un precio de venta excesivo.
Dortmund probablemente sería reacio a perder a un jugador descrito como un "héroe" por la muralla amarilla debido a su compromiso y espíritu de lucha. Ryerson fue fundamental en el camino del club hacia la final de la Liga de Campeones en 2023-24, demostrando que puede manejar la presión de los mayores escenarios en el fútbol europeo. Sin embargo, el atractivo de jugar para el Barcelona, combinado con la oportunidad de trabajar bajo un entrenador del calibre de Flick, podría resultar difícil de rechazar para el jugador.
Uno de los factores clave que impulsa el interés es la capacidad del jugador para jugar en múltiples posiciones. Aunque principalmente es un lateral derecho, ha sido desplegado con frecuencia como lateral izquierdo durante su tiempo en Alemania. Esta ambidestreza y flexibilidad táctica permitirían a Flick cubrir dos posiciones con un solo fichaje, un factor crucial para un equipo que a menudo se ha visto debilitado por las lesiones.
El informe de Sky Sport sugiere que, aunque no se ha hecho una oferta formal, el interés es concreto. Los ojeadores del Barcelona han estado monitoreando las actuaciones de Ryerson a lo largo de la presente campaña. Con la ventana de transferencia de enero acercándose, queda por ver si los campeones reinantes de España pondrán a prueba la resolución del Dortmund de inmediato o esperarán hasta el verano para lanzar su ofensiva.