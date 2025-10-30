AFP
Barcelona apunta a Victor Osimhen como posible reemplazo de Robert Lewandowski
Osimhen vuelve al radar del Barcelona
Según informa el medio catalán Mundo Deportivo, el Barcelona ha puesto sus ojos en Victor Osimhen y está considerando fichar al ex delantero del Napoli el próximo verano. Los actuales campeones de LaLiga han convertido la incorporación de un nuevo delantero en una de sus prioridades mientras planifican la temporada 2026-27 y más allá, ante la posibilidad de que la campaña actual sea la última de Lewandowski con los colores blaugranas.
El posible fichaje de Osimhen supondría su regreso a uno de los clubes más destacados de Europa, después de pasar la temporada 2024-25 cedido en la Superliga Turca con el Galatasaray. Tras anotar 37 goles en 41 partidos en todas las competiciones, los campeones turcos lucharon con uñas y dientes para hacer permanente el traspaso del delantero durante el verano.
Todos los indicios apuntan a que Lewandowski se irá el próximo verano
El Barcelona necesitará rejuvenecer urgentemente su delantera de cara a la temporada 2026-27, ante informes que indican que no planea renovar el contrato de Robert Lewandowski. Con 37 años cumplidos en agosto, el exdelantero del Borussia Dortmund y Bayern Múnich ha mostrado un notable declive tanto en su rendimiento como en su capacidad para afrontar la exigencia física de competir al máximo nivel en Europa.
Los catalanes realizaron un fichaje sorprendente en verano de 2022, incorporando a Lewandowski desde el Bayern. Sería injusto calificar su etapa en Cataluña como decepcionante: ganó el Pichichi en su temporada de debut, con 23 goles en LaLiga y 33 en todas las competiciones, poniendo fin a la espera de cuatro años del Barça por un título de liga. Alcanzó 100 goles con el club en el último partido de la temporada 2024-25, logrando la cifra en solo 147 partidos. Aunque terminó la temporada anterior con 42 goles en 52 partidos, su contrato fue ampliado en febrero hasta el 30 de junio de 2026, con informes que indicaban que el internacional polaco deseaba retirarse en el Barça.
Sin embargo, la situación ha cambiado desde el final de la pasada temporada. Lewandowski ya no es una elección automática para el once inicial de Hansi Flick, y parece conforme con un rol reducido. Sus problemas de lesiones también han afectado su continuidad: se ha perdido cuatro partidos esta temporada, además de los cinco que no jugó hacia el final de la anterior. Aun así, hay optimismo tras su regreso a los entrenamientos esta semana.
Los rumores apuntan a un posible traslado a Arabia Saudí la próxima temporada, aunque su agente, Pini Zahavi, lo ha negado:
"El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira en verano de 2026, y no se ha tomado ninguna decisión. Habrá que esperar para ver qué sucede en los próximos días. No hay nada oficial sobre negociaciones con equipos saudíes. No hay ofertas en este momento."
El Barcelona tendrá una misión complicada para fichar a Osimhen
Lograr el fichaje de Victor Osimhen pondrá a prueba la capacidad financiera del Barcelona al máximo. El internacional nigeriano actualmente percibe 15 millones de euros al año, además de un bono de lealtad de 1 millón y 5 millones en derechos de imagen, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado en la historia de la Super Lig. El Galatasaray rompió la banca para ficharlo, gastando un récord de 75 millones de euros en un contrato de cuatro años.
Es improbable que un jugador con un precio tan elevado se vaya sin condiciones específicas, siendo la principal su propio deseo de asumir un nuevo desafío. Asimismo, el Galatasaray no se desprenderá de él por menos que una oferta sustancial.
Cualquier intento del Barcelona dependerá en última instancia de su situación financiera. La directiva es consciente de que invertir en un goleador de primer nivel implica un compromiso económico importante y que cualquier gran fichaje debe respetar la regla del 1:1 de LaLiga, algo que el club aún no ha logrado cumplir plenamente.
El Barça también vigila a otros delanteros
Los gigantes catalanes han sido vinculados con varios delanteros en los últimos meses. Aunque aún está por verse si podrán concretar alguno de estos fichajes, los rumores sugieren que jugadores como Harry Kane, Etta Eyong, Dusan Vlahovic, Erling Haaland, Serhou Guirassy y Julián Álvarez figuran en la lista de objetivos del Barça para la próxima temporada.
