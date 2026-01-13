Barcelona anuncia nuevamente el fichaje de Joao Cancelo solo horas después de eliminar la confirmación original del acuerdo debido a un problema de papeleo
Confirmación del acuerdo de Cancelo después del retraso
El Barcelona ha estado buscando refuerzos defensivos durante la ventana de transferencias de enero y ha decidido reunirse con su antiguo lateral Cancelo, quien pasará el resto de la temporada 2025-26 cedido en el Camp Nou.
"Ahora es oficial: Joao Cancelo es de nuevo jugador del Barça. El FC Barcelona y el Al Hilal Saudi FC han llegado a un acuerdo para la cesión del lateral portugués hasta el final de la temporada. Usará la camiseta número 2", leía un comunicado del club.
"La ceremonia de firma tuvo lugar este martes en las oficinas del club y contó con la presencia del presidente del FC Barcelona Joan Laporta, el primer vicepresidente Rafael Yuste, el miembro de la junta Joan Soler y el Director del Área de Fútbol Anderson Luis de Souza (Deco) junto con la familia del jugador."
- Getty Images Sport
Barcelona eliminó publicaciones sobre el acuerdo de Cancelo el martes
Barcelona había, de hecho, anunciado inicialmente el regreso de Cancelo más temprano el martes, solo para que sus posts confirmando el acuerdo desaparecieran bajo circunstancias misteriosas. Diversos reportes desde España, primero revelados por el medio catalán Mundo Deportivo, afirmaron que aún quedaban documentos por intercambiar formalmente entre Barcelona y Al-Hilal antes de que el acuerdo pudiera formalizarse, de ahí la apresurada eliminación de esta confirmación inicial.
Había temor entre la afición del Barça de que el club hubiera fallado completamente y que el acuerdo estuviera en duda, dada su reciente historia de problemas y restricciones financieras. Sin embargo, Barcelona siempre pareció confiado en que el problema era menor y que Cancelo vestiría su famoso rojo y azul nuevamente.
¿Por qué ha vuelto a fichar Barcelona a Cancelo?
La semana pasada, el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, admitió que inicialmente quería utilizar la ventana de transferencias de enero para traer otro defensa central. Sin embargo, después del regreso de Ronald Araujo de un descanso por razones de salud mental, Flick y el director deportivo Deco cambiaron su enfoque para cubrir las áreas de laterales, lo que los llevó a Cancelo.
"Hablé con mi personal, y con Deco hablamos mucho. Y pensamos que cuando Ronald esté de vuelta tendremos buenas alternativas en el centro de la defensa," admitió Flick. "Joao puede jugar en ambos lados, puede darnos buenas opciones. Pero al final, hasta ahora, no está hecho, pero estaría feliz si se concreta. Es otra opción para la ofensiva. Hablamos de fichar a un defensa central, pero creo que tiene más sentido, creo que es una buena opción, y un jugador de alta calidad.
"Hemos tenido una situación en estos últimos dos años donde tenemos que ser inteligentes respecto a los jugadores que fichamos. No es como otros clubes, que pueden gastar cientos de millones en jugadores. Pero creo que es bueno, se puede ver que nuestros jugadores están progresando. Nuestros jóvenes están desarrollándose, y tenemos fe en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de traer a un veterano. Apreciaría si viene."
- Getty Images Sport
¿Cuándo podría Cancelo hacer su segundo debut con el Barcelona?
El Barcelona, recién llegados de sus hazañas en Arabia Saudita donde retuvieron la Supercopa de España, vuelven a la acción el jueves con un viaje a Racing de Santander en la Copa del Rey. Eso podría ser demasiado pronto para Cancelo y podría tener la vista puesta en el partido fuera de casa del domingo contra la Real Sociedad en La Liga como la oportunidad para hacer su segundo debut.
Cancelo es uno de un puñado de jugadores en la historia moderna del Barça que nunca ha representado al equipo en el Camp Nou, con su temporada 2023-24 en el club cuando jugaban partidos en casa en Montjuic debido a las renovaciones en su hogar espiritual. El internacional portugués podría hacer su primera aparición en casa en el Camp Nou el 25 de enero cuando el Real Oviedo visite la ciudad.