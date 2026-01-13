Getty Images
Barcelona abre negociaciones con el Manchester United por el futuro de Marcus Rashford
Rashford disfruta de la vida en Barcelona
Rashford atraviesa una primera temporada positiva con el Barcelona tras incorporarse al club en calidad de préstamo durante el verano. El internacional inglés suma siete goles y ocho asistencias en 27 partidos disputados en todas las competiciones, y el domingo conquistó su primer título como jugador azulgrana al contribuir a la victoria por 3-2 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España.
El atacante buscará ampliar su palmarés antes de que finalice su cesión, con el Barça liderando actualmente LaLiga, instalado en los octavos de final de la Copa del Rey y con la ambición de avanzar a las rondas eliminatorias de la Champions League.
El Barça espera retener a Rashford
Según talkSPORT, el Barcelona espera retener a Marcus Rashford y ya ha iniciado conversaciones con el Manchester United para intentar alcanzar un acuerdo que le permita continuar en el club. Los catalanes no están dispuestos a ejecutar la opción de compra incluida en el préstamo, pero confían en negociar un precio más bajo o una nueva cesión.
Por su parte, el Manchester United preferiría concretar la venta de Rashford este verano, aunque todavía está por verse si ambos clubes logran acercar posturas.
El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ya ha dejado clara la alta valoración que tiene del delantero inglés. En declaraciones a la prensa el pasado diciembre, destacó especialmente su actitud pese a no ser titular habitual:
“Intento hablar con cada jugador cuando no es elegido, y la última vez que hablé con él me dijo: ‘Míster, no tienes que explicarme tus decisiones. Lo más importante es el equipo. Tenemos que sumar los tres puntos; lo demás no importa’. Estoy muy contento de tenerlo. Cuando está en el banquillo, demuestra la profundidad de nuestra plantilla. Es un jugador absolutamente profesional. Al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel”.
Rashford decidido a quedarse en el Barça
Rashford también se ha pronunciado sobre su felicidad en el Barcelona y su deseo de prolongar su etapa en Cataluña. En declaraciones a Diario Sport, el delantero fue claro sobre su intención de seguir vistiendo de azulgrana: “Quiero quedarme en el Barça. Ese es el objetivo final, pero no es la razón por la que entreno duro y lo doy todo cada día. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, hecho para conquistar títulos. Me estoy adaptando muy bien tanto al club como a la ciudad. Desde el primer momento me sentí muy bien recibido.
“Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar trofeos. La temporada pasada fue fantástica, pero el fútbol avanza muy rápido, las cosas cambian y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente concentrado en ello. Todo ha sido excelente con el cuerpo técnico y con mis compañeros; no tengo ninguna queja”.
Rashford luchando por su lugar
Rashford ha firmado una primera mitad de temporada positiva con el Barcelona y confía en convencer al club para que apueste por su continuidad más allá de esta campaña. Sin embargo, las limitaciones financieras siguen condicionando la planificación deportiva y no se descarta que el Barça busque un nuevo delantero centro en el próximo verano.
El veterano Robert Lewandowski termina contrato y podría salir como agente libre, mientras que la recuperación de forma y condición física de Raphinha también podría reducir los minutos de Rashford en la segunda mitad del curso. Aun así, el inglés espera partir como titular en el próximo compromiso de la Copa del Rey.
Se prevé que el técnico azulgrana, Hansi Flick, realice rotaciones en su once inicial cuando el Barcelona defienda su título en el duelo de octavos de final ante el Racing, programado para este jueves.
