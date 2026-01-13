Barcelona abre negociaciones con el Manchester United por el futuro de Marcus Rashford

Según talkSPORT, el Barcelona espera retener a Marcus Rashford y ya ha iniciado conversaciones con el Manchester United para intentar alcanzar un acuerdo que le permita continuar en el club. Los catalanes no están dispuestos a ejecutar la opción de compra incluida en el préstamo, pero confían en negociar un precio más bajo o una nueva cesión.

Por su parte, el Manchester United preferiría concretar la venta de Rashford este verano, aunque todavía está por verse si ambos clubes logran acercar posturas.

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ya ha dejado clara la alta valoración que tiene del delantero inglés. En declaraciones a la prensa el pasado diciembre, destacó especialmente su actitud pese a no ser titular habitual:

“Intento hablar con cada jugador cuando no es elegido, y la última vez que hablé con él me dijo: ‘Míster, no tienes que explicarme tus decisiones. Lo más importante es el equipo. Tenemos que sumar los tres puntos; lo demás no importa’. Estoy muy contento de tenerlo. Cuando está en el banquillo, demuestra la profundidad de nuestra plantilla. Es un jugador absolutamente profesional. Al principio tuvo que adaptarse un poco, pero ahora está en su mejor nivel”.