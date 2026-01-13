AS informa sobre cómo Lewandowski cuenta con el respeto total de todos en el Camp Nou, por su “comportamiento y profesionalismo en el vestuario”. Flick acepta que necesita al polaco ya que Torres no puede liderar la línea en todos los partidos él solo.

El entrenador del Barcelona ha dicho cuando preguntado sobre el futuro de un icónico No.9: “No sé dónde estará Robert Lewandowski la próxima temporada. Estoy muy contento con él, pero también soy honesto. Hablé con él. Veremos qué sucede y decidiremos al final de la temporada.”

Lewandowski está cerca de muchos miembros del primer equipo del Barça, incluyendo a compañeros más jóvenes como el prodigio de 18 años Lamine Yamal. Se le considera el modelo perfecto a seguir para los talentos emergentes.

Se dice que el ex delantero del Borussia Dortmund y del Bayern Múnich aprecia que su “carrera está llegando a su fin y está saboreando cada momento”. Con 111 goles a su nombre, solo está a 10 esfuerzos de entrar en el top 10 de los mejores goleadores de la historia del Barcelona.

Su promedio de goles por partido (0.66) se compara con algunas figuras legendarias - incluyendo a Mariano Martin (0.90), Lionel Messi (0.86), Kubala (0.76) y Luis Suárez (09.69). Es comprensible que el Barça sea reacio a desprenderse de tal potencia goleadora.