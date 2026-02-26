Getty
Traducido por
¿Ayudó Ruben Amorim a Kobbie Mainoo a aumentar sus posibilidades de participar en la Copa del Mundo? La leyenda del Manchester United apuesta por el centrocampista «más fresco» para el puesto de titular en la selección inglesa
Mainoo vuelve a estar en gracia en el Manchester United tras sus dificultades con Amorim.
Mainoo debutó con la selección absoluta de Inglaterra a los 18 años, en marzo de 2024. Ese verano formó parte de los planes de Gareth Southgate para la Eurocopa. El joven fue titular en la final contra España, en la que los Tres Leones sufrieron otra decepción en su búsqueda del título, pero desde entonces solo ha disputado un partido con su selección.
Se acerca otro gran torneo, con Thomas Tuchel ahora al mando, y Mainoo parecía estar muy fuera de juego al luchar por tener minutos en el United bajo las órdenes del técnico portugués Amorim. En enero se produjo un cambio en el banquillo del Old Trafford.
- Getty
¿Podría Mainoo superar a Anderson y Wharton en el puesto número 6?
A Mainoo se le ha ofrecido una nueva oportunidad y ha destacado bajo las órdenes de Carrick. Otros han reclamado el puesto de número 6 en la selección inglesa, como la estrella del Nottingham Forest Elliot Anderson y el centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton, pero aún no se han hecho convocatorias para el Mundial.
Cuando se le preguntó si Mainoo podría volver a la cima de la jerarquía, el exjugador del United y de la selección inglesa Sharpe, en declaraciones a BetBrain, dijo a GOAL: «Es una decisión muy difícil para Tuchel. Se puede argumentar que los otros dos chicos han tenido una temporada muy dura y larga, y que Kobbie Mainoo solo ha sido titular en los últimos partidos, por lo que puede estar un poco más fresco. ¿Elegirías a alguien que ha jugado toda la temporada y ha sido constante o a alguien que acaba de volver al equipo y está empezando a despuntar?
Los tres son jugadores de primer nivel. Obviamente, soy un poco parcial con Kobbie y me gustaría verlo jugar. Creo que Wharton y Anderson son jugadores fenomenales y no creo que suframos si se juega con cualquiera de ellos, pero me gustaría ver a Kobbie en el campo».
Tuchel deja la puerta abierta a Mainoo
Otra ex estrella de Inglaterra, Michael Owen, ha declarado a DAZN sobre la reincorporación de Mainoo a la selección internacional: «Sin duda, puede aspirar a entrar en la selección inglesa en la segunda mitad de la temporada.
«Probablemente Elliott Anderson y Declan Rice serán titulares en este momento, pero ¿quiénes les seguirán? Wharton probablemente también lo será, pero, aparte de ellos, no hay nadie en mejor forma en el centro del campo que Mainoo en el Manchester United.
Ha vuelto al equipo y mira cómo está jugando ahora el Manchester United. Están jugando con mucha confianza y Mainoo ha estado en el centro del campo en esos partidos, así que sin duda tiene muchas posibilidades».
Tuchel ha dejado la puerta abierta para que Mainoo vuelva a entrar en liza, junto con su compañero de club Harry Maguire, ahora que Inglaterra se prepara para enfrentarse a Uruguay y Japón en un par de partidos amistosos en Wembley a finales de marzo.
Tuchel ha declarado: «Es fantástico que [Mainoo] haya vuelto al campo. Tiene un talento enorme. Ya ha jugado un torneo de principio a fin con Inglaterra, así que vuelve a estar en el punto de mira, al igual que Luke Shaw y Harry [Maguire].
Hay algunos jugadores que han vuelto a entrar en escena de repente, ahora juegan con una defensa de cuatro y con un estilo diferente que es un poco más fácil de adaptar a nuestra estructura actual. Es una buena competencia».
- (C)Getty Images
Partidos de Inglaterra: amistosos y primer partido del Mundial
Mainoo espera volver a ser convocado para los partidos internacionales de marzo, lo que le permitiría sumar más partidos a su palmarés de 10 internacionalidades. Un buen rendimiento allí le daría todas las posibilidades de ganarse un puesto en la selección de 26 jugadores de Tuchel para el Mundial y formar parte de la lucha por el título, que comenzará el 17 de junio contra Croacia.
Anuncios