"¡Aunque sea solo con una pierna o arrastrándose!" - Cristiano Ronaldo "nunca debería dejar de jugar al fútbol", insiste el también legendario Roberto Carlos del Real Madrid

Cristiano Ronaldo buscará completar su colección de medallas cuando se dirija a unas sextas finales de la Copa del Mundo. Se considera que Portugal es una de las favoritas para llegar hasta el final, y el campeón de 2002 Carlos dijo sobre una posible final entre Brasil y CR7: “Sería hermoso, sin duda. Nunca ha ocurrido, pero siempre hay una primera vez, y ojalá ocurra.

“En cuanto a Portugal, son un equipo que puede vencer a cualquiera, como ha sucedido en los últimos años. Tienen a un jugador clave en el grupo, Cristiano Ronaldo, un gran mediocampo y un excelente entrenador. Ahora solo necesitan trabajar duro y también tener un poco de suerte, que siempre es necesaria para ganar la Copa del Mundo. La selección portuguesa está actualmente más confiada que Brasil, que recientemente cambió de entrenador. Están entre los favoritos, como siempre, aunque nunca han ganado.”

Brasil también tendrá la mira puesta en un primer título mundial desde los tiempos de Carlos y compañía, con Carlo Ancelotti ahora tomando las decisiones como seleccionador. Se considera que el ex técnico de Real Madrid, Bayern Múnich, Chelsea y Paris Saint-Germain es el hombre adecuado para el trabajo más difícil.

Carlos dijo cuando le preguntaron si Ancelotti puede cumplir con las expectativas: “Una cosa que hizo fue hacer que los jugadores se pensaran a sí mismos como una familia. Reorganizó un poco el equipo e intentará dar lo mejor en la Copa del Mundo. Individualmente, la selección brasileña tiene grandes jugadores, pero en 2002 logramos combinar la calidad del grupo con ese sentimiento de familia. Nos enfocamos en jugar bien y complacer a los aficionados. Si eso vuelve a ocurrir, estoy seguro de que será más fácil con Ancelotti.”