Atlético de Madrid tiene nuevos propietarios tras vender su participación mayoritaria
Atlético anuncia venta de participación mayoritaria
El Atlético de Madrid ha anunciado oficialmente un cambio significativo en su propiedad, con Apollo Sports Capital (ASC) adquiriendo la participación mayoritaria del club. Este movimiento, confirmado mediante un comunicado en la página oficial, implica que los actuales accionistas principales reducen su participación para facilitar la inversión. Aunque ASC se convertirá en el propietario mayoritario, el club confirmó que Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo mantendrán sus roles como CEO y presidente, respectivamente, y seguirán siendo accionistas.
La alianza busca reforzar la posición del Atlético entre la élite del fútbol mundial y asegurar el éxito a largo plazo para sus millones de aficionados en todo el mundo. La inversión está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones regulatorias, con la finalización prevista para el primer trimestre de 2026. Los términos financieros de la operación no han sido revelados.
Nueva inyección de capital para el desarrollo deportivo e infraestructural
La inversión de Apollo Sports Capital (ASC) proporcionará un capital significativo para respaldar los ambiciosos planes a largo plazo del Atlético de Madrid. Uno de los focos principales será el fortalecimiento de todos los equipos del club, incluyendo masculino, femenino y la academia, con el objetivo de mejorar su competitividad deportiva.
Uno de los proyectos más destacados de esta inversión es la financiación de grandes infraestructuras, especialmente el desarrollo de la Ciudad del Deporte, un centro deportivo y de entretenimiento junto al Estadio Metropolitano de Riyadh Air. Según el club: “El objetivo de este proyecto es convertirse en un destino de clase mundial para el deporte, el ocio, la cultura y la actividad comunitaria”. Gracias a la experiencia de ASC en los sectores de deportes, medios y entretenimiento, se busca crear un “centro urbano dinámico, transformador y multidisciplinario para el pueblo de Madrid”.
El CEO del Atlético, Ángel Gil, manifestó su entusiasmo por la asociación: “Estamos muy orgullosos de dar la bienvenida a un nuevo socio comprometido con el club. Apollo Sports Capital es un gran aliado que respeta la historia, las tradiciones y la identidad del Atlético de Madrid y sus aficionados, al mismo tiempo que aporta recursos y entusiasmo para ayudar a mantener nuestro crecimiento y competitividad”.
Continuidad en el liderazgo y una sólida base financiera
Robert Givone, socio de Apollo y co-gerente de ASC, destacó la importancia de mantener la continuidad en la gestión del club: “El Atlético de Madrid es una de las grandes instituciones deportivas de Europa, y es un honor para Apollo Sports Capital invertir en este club histórico y su legado de más de 120 años. Miguel Ángel ha hecho un trabajo extraordinario transformando al Atlético, y era esencial para nosotros apoyar la continuidad de su liderazgo, así como invertir en el equipo y en la comunidad local”, declaró Givone.
La nueva asociación busca reforzar la estabilidad financiera del club. Por su parte, Ángel Gil reconoció la contribución de socios anteriores: “El Atlético no estaría donde está hoy sin el apoyo de Wanda Group, Quantum Pacific y Ares, cuyo respaldo nos ha fortalecido en momentos cruciales”. Esta colaboración con ASC está diseñada para construir sobre esa base, impulsando un “crecimiento sólido y sostenible” para el club.
La estrategia de inversión más amplia de Apollo Sports Capital
Apollo Sports Capital (ASC) es una compañía global de inversión deportiva y subsidiaria de Apollo. Su estrategia se centra en el sector de deportes y eventos en vivo, principalmente a través de oportunidades de inversión de crédito e híbridas. El Atlético de Madrid será la inversión insignia de ASC, y la empresa ha aclarado explícitamente que “no forma parte de una estrategia de multi-propiedad para controlar clubes”.
Esto subraya que el interés de ASC se centra específicamente en el Atlético y su potencial, en lugar de crear un portafolio de clubes bajo una propiedad común. Entre otras inversiones recientes de Apollo Sports Capital se incluyen participaciones en los torneos de tenis Mutua Madrid Open y Miami Open, en asociación con MARI, así como una nueva compañía formada por Ari Emanuel y Mark Shapiro. ASC está liderada por el CEO Al Tylis, los co-gerentes Robert Givone y Lee Solomon, y el director de estrategia Sam Porter.
Actualmente, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar en LaLiga, con 25 puntos en 12 partidos, incluyendo siete victorias, cuatro empates y una derrota. El equipo está a cuatro puntos del líder, Real Madrid, y a tres del segundo, Barcelona. Su forma reciente ha sido sólida, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros, incluyendo un contundente triunfo 3-1 sobre Levante, donde Antoine Griezmann anotó dos goles.
La inversión también se extiende a los clubes afiliados del Atlético: Atlético de San Luis y Atlético Ottawa, que pasarán a ser propiedad mayoritaria de Apollo Sports Capital. Los accionistas actuales —Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management— mantendrán participaciones minoritarias en estas entidades.
¿Qué sigue para el Atlético de Madrid?
La finalización del acuerdo prevista para el primer trimestre de 2026 marcará el inicio de una nueva era para el Atlético de Madrid. El impacto inmediato incluirá una inyección de capital destinada a fortalecer el equipo y acelerar el desarrollo de la Ciudad Deportiva, un ambicioso proyecto que busca transformar las áreas alrededor del Estadio Metropolitano de Riyadh Air.
En lo deportivo, el Atlético volverá del parón internacional para enfrentarse al Getafe en La Liga el domingo 23 de noviembre. La combinación del liderazgo continuo de Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo con el nuevo respaldo financiero refleja un compromiso tanto con la tradición como con un crecimiento ambicioso, con el objetivo de consolidar al Atlético de Madrid entre los clubes de élite de Europa a largo plazo.
