Atlético de Madrid compite con el Chelsea por el fichaje de Valentín Barco
El fallido paso de Barco por Inglaterra
Barco, formado en las juveniles de Boca Juniors, jugó tres temporadas en el primer equipo antes de dar el salto a Inglaterra y unirse al Brighton en enero de 2024. En el momento de su llegada, el club esperaba que el joven talento se destacara en la Premier League.
Tras su incorporación, el director técnico de Brighton, David Weir, declaró: "Hemos seguido a Valentín durante mucho tiempo y nos ha impresionado su progreso tanto a nivel nacional como internacional. Estamos encantados de darle la bienvenida al club y esperamos ver cómo evoluciona y se desarrolla bajo la dirección de Roberto.
Ha jugado principalmente por la banda izquierda, como lateral, carrilero o extremo, pero también ha mostrado su versatilidad en Boca, ocupando varias posiciones en el mediocampo. Es un prospecto muy prometedor, pero es importante darle el tiempo necesario para adaptarse a un nuevo entorno y a la Premier League".
No obstante, la etapa de Barco en Inglaterra fue breve. Al inicio de la temporada 2024-25, fue cedido al Sevilla y, posteriormente, en febrero de 2025, se trasladó en préstamo al Estrasburgo, donde finalmente pudo desplegar su juego. Tras convencer al club francés, firmó de manera permanente en la última ventana de transferencias.
Atlético de Madrid apunta a Barco
Según CaughtOffside, el Atlético de Madrid está interesado en fichar a Valentín Barco, quien también figura en la lista de objetivos del Chelsea. El club español, con una sólida tradición de incorporar jugadores argentinos, ya cuenta con figuras como Juan Musso, Thiago Almada, Nico González y Julián Álvarez.
El Chelsea mostró interés en el jugador durante el verano, mientras que el Bayern de Múnich también habría realizado un seguimiento, según el informe. El Atlético busca asegurar su fichaje, pero se enfrenta a un gran desafío, ya que el club francés está decidido a retener al joven talento y resistirá la mayoría de los intentos por llevárselo.
¿Chelsea toma la delantera por el fichaje de Barco?
Según Caughtoffside, aunque el Atlético de Madrid mantiene un interés firme en Barco, enfrenta un gran obstáculo para superar al Chelsea en la carrera por el joven centrocampista. La relación de Estrasburgo con los Blues, considerado su club hermano, le da naturalmente ventaja al equipo inglés en las negociaciones. Además, con apenas 21 años y un rendimiento destacado esta temporada, Barco no será una incorporación económica.
Aun así, los Colchoneros podrían inclinar la balanza a su favor si logran seducir al jugador con la presencia de varios argentinos en su plantilla. Incluso el entrenador Diego Simeone, histórico jugador de la Albiceleste, podría jugar un papel clave para convencerlo.
Chelsea sigue de cerca a otro mediocampista de la Ligue 1
Junto con su interés por Barco, el Chelsea también explora otras opciones y tiene puestos los ojos en otro joven de la Ligue 1: Ayyoub Bouaddi, del Lille. Según Fabrice Hawkins, los Blues, junto al Arsenal, son ahora los principales contendientes en la creciente carrera por fichar al mediocampista del Lille, cuya reputación se ha disparado tras consolidarse como uno de los talentos jóvenes más prometedores de la Ligue 1.
Lille, sin embargo, está decidido a renovar el contrato del adolescente y proteger una posible tarifa que podría superar los €50 millones el próximo verano.
El equipo de Enzo Maresca volverá a la acción a mitad de semana, enfrentando al Atalanta en un difícil partido de la Liga de Campeones fuera de casa el 9 de diciembre.
