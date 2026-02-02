Atlético de Madrid ficha al internacional mexicano Obed Vargas del Seattle Sounders en una transferencia reportada de 3.5 millones de dólares, sin préstamo previsto

Tras recibir ofertas del Club América y varios equipos de LaLiga, Obed Vargas finalmente eligió al Atlético de Madrid por un traslado de $3.5 millones - según TransferMarkt. El Atleti es un club que ha apoyado durante mucho tiempo, ya que cumple su sueño de mudarse al fútbol europeo con solo 20 años, solo meses antes del comienzo de la Copa del Mundo.Los Colchoneros ya han hecho oficial el fichaje del mediocampista de Seattle Sounders. El club también fichó a Ademola Lookman del Atalanta.