Aspirante a la presidencia del Barcelona critica la gestión de Joan Laporta y exige que La Masia forme a su propio Erling Haaland
Barcelona celebrará elecciones presidenciales el próximo año
Las elecciones presidenciales del Barcelona no están tan lejanas, y Joan Laporta ya ha confirmado su intención de buscar la reelección el próximo año. Según una información reciente de SPORT, se espera que el presidente adelante los comicios a abril de 2026, antes de que concluya la temporada.
Laporta, que actualmente atraviesa su segundo mandato, ha defendido públicamente su gestión y ha dejado claro que quiere continuar al frente del club. En declaraciones a RAC1 el pasado mayo, señaló:
“Tomamos decisiones difíciles y trabajamos bajo mucha presión. Ha sido un año clave en la recuperación del club, y me gustaría presentarme a las próximas elecciones.”
El dirigente insistió en que el proyecto que encabeza “merece seguir adelante”. Añadió:
“Hemos tomado decisiones valientes, audaces y, en ocasiones, controvertidas, y aun así hemos avanzado. También hemos logrado frenar una campaña de descrédito institucional que venía de ciertos sectores, especialmente de nuestros rivales.”
Laporta subrayó además las dificultades vividas durante la inscripción de jugadores:
“Fue una auténtica odisea por la fuerte oposición de quienes no querían que las cosas nos fueran bien. Todo esto me da aún más fuerza para continuar. Este es el mejor proyecto para el Barça, porque amamos al club y sabemos lo que hacemos y lo que es mejor para él.”
El candidato presidencial destroza a Laporta
Víctor Font, principal rival de Laporta en las últimas elecciones, también se perfila como candidato para los próximos comicios. Además, se espera que Joan Camprubí Montal, Marc Ciria y Xavi Vilajoana entren en la carrera por la presidencia.
Este jueves, Vilajoana presentó oficialmente su candidatura bajo el lema “Listo para recuperar nuestro Barça”. Durante el acto, lanzó duras críticas a la gestión de Laporta y expuso parte de su proyecto para cambiar el rumbo del club.
“He dedicado 21 años al Barcelona, primero como jugador de fútbol y fútbol sala, y después como directivo bajo tres presidentes: Laporta, Sandro Rosell y Josep Bartomeu”, recordó. “Soy una persona optimista y lo daré todo. El partido ya ha empezado y será largo. No se puede gestionar el club a espaldas de sus socios, que son sus verdaderos propietarios. Tenemos un capitán navegando sin rumbo, improvisando en todo”.
Vilajoana adelantó varias de sus propuestas: “Si gano las elecciones, congelaré el precio de los abonos hasta que terminen las obras del Camp Nou. Los socios deben ser la prioridad. Podemos destinar 40 millones de euros a esto dentro de un presupuesto de mil millones. También tengo un plan para aumentar un 30% los ingresos por patrocinio. Impulsaremos La Masia, nuestro mayor activo, cuyo presupuesto Laporta ha recortado un 37%. Nuestro Haaland no está en el City, está en La Masia. Y me duele el estado de las otras secciones; fui capitán de una de ellas y sé lo importantes que son para nuestra identidad. Si gano, los deportes femeninos estarán representados en todas las secciones”.
El candidato insistió en que su proyecto mira únicamente por el bien del club: “No sé qué ocurrirá en el futuro, pero estoy convencido de que mi plan es sólido. No estoy en contra de nadie, estoy a favor del Barça. Ir siempre en contra no ayuda. Ser presidente no es repartir cargos”.
Sobre la gestión actual, fue contundente: “La gestión de Laporta es una locura. No se trata de esconder problemas, sino de hacer que los responsables rindan cuentas. El auditor determinará si ha habido irregularidades. Y si alguien ha perjudicado al club, deberá ser denunciado”.
También lanzó un mensaje directo al actual presidente: “Intento no escucharlo porque no aporta nada a mi vida”, afirmó, lamentando que cada vez que Laporta habla “falta al respeto a los socios” y criticando “la imagen que hoy proyecta el Barça; el club merece mucho más”.
Messi podría participar en las elecciones del Barcelona
En septiembre, Cadena SER informó que la leyenda del Barcelona, Lionel Messi, podría desempeñar un papel en las próximas elecciones presidenciales del club. Sin embargo, no apoyaría un nuevo mandato de Joan Laporta; en cambio, podría inclinarse por respaldar a otros candidatos como Víctor Font o Jordi Camprubí.
Laporta ha sido señalado con frecuencia como el principal responsable de la abrupta salida de Messi en 2021. Para el jugador y su familia, la decisión del presidente de frenar su renovación fue interpretada como una auténtica “traición”.
“La primera persona que debería hablar sobre Messi es Laporta”, añadió Vilajoana. “Si no está con nosotros desde hace cuatro años, es por su culpa. Messi es un activo del club. Nadie puede apropiarse de los activos del Barça”.
Las acusaciones de Font han aumentado la presión sobre Laporta
El mes pasado, Víctor Font, rival directo de Joan Laporta, acusó al presidente del Barcelona de ocultar 80 millones de euros en pérdidas, señalándolo por agravar aún más la ya delicada situación financiera del club. “El cierre del año pasado reflejó pérdidas de 90 millones de euros. Pedimos una reformulación porque había activos sobrevalorados y fuimos ignorados”, declaró Font a Catalunya Ràdio en octubre. “Las cuentas de este año ocultan otros 80 millones de euros en pérdidas correspondientes a ajustes del ejercicio anterior, y esto no se ha mencionado; la Asamblea no está informada. Hay una falta total de transparencia”.
Font también ha insistido en que “necesitamos elecciones lo antes posible”, añadiendo que “los socios lucharán para asegurar que el modelo social no cambie y que el club vuelva a gestionarse de forma eficiente y responsable”.
Mientras tanto, la presión sobre Laporta es enorme. Su candidatura para un nuevo mandato podría verse aún más debilitada si el equipo no está compitiendo por los principales títulos cuando lleguen las elecciones el próximo año.
