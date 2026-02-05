AS Mónaco deja fuera a Paul Pogba del duelo de Playoffs de Champions League contra el PSG

La temporada de Pogba sigue de capa caída: solo ha disputado tres partidos, sumando apenas 30 minutos en total, todos en la Ligue 1. En los choques de la fase de grupos de la Champions League contra Pafos y Galatasaray, fue suplente sin entrar en juego.

Tras no disputar un partido competitivo en dos años, los primeros meses de 2025-26 los dedicó a recuperar su forma, pero las lesiones menores —en pantorrilla, muslo y tobillo— lo han mantenido fuera de los terrenos de juego con frecuencia.

Ahora, según RMC Sport, Pogba es uno de los tres jugadores que el Mónaco ha retirado de su lista de la Champions League para la eliminatoria a doble partido contra el PSG. Junto a él, Mohammed Salisu y Takumi Minamino quedan fuera por lesión, mientras que Krepin Diatta, Wout Faes y Simon Adingra sí fueron incluidos.