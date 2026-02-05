AFP
AS Mónaco deja fuera a Paul Pogba del duelo de Playoffs de Champions League contra el PSG
Pogba volvió al fútbol tras la sanción por dopaje
Pogba fue suspendido en septiembre de 2023 durante su etapa en la Juventus tras dar positivo en un control antidopaje. En febrero de 2024, el Tribunal Nacional Antidopaje de Italia le impuso una sanción de cuatro años, que posteriormente se redujo a 18 meses tras apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Su contrato con la Juve se rescindió de mutuo acuerdo en noviembre de 2024, y el verano siguiente firmó con el Mónaco, lo que le permitió disputar fútbol nacional en Francia por primera vez en su carrera.
La temporada de Pogba sigue empeorando para el mediocampista campeón del mundo
La temporada de Pogba sigue de capa caída: solo ha disputado tres partidos, sumando apenas 30 minutos en total, todos en la Ligue 1. En los choques de la fase de grupos de la Champions League contra Pafos y Galatasaray, fue suplente sin entrar en juego.
Tras no disputar un partido competitivo en dos años, los primeros meses de 2025-26 los dedicó a recuperar su forma, pero las lesiones menores —en pantorrilla, muslo y tobillo— lo han mantenido fuera de los terrenos de juego con frecuencia.
Ahora, según RMC Sport, Pogba es uno de los tres jugadores que el Mónaco ha retirado de su lista de la Champions League para la eliminatoria a doble partido contra el PSG. Junto a él, Mohammed Salisu y Takumi Minamino quedan fuera por lesión, mientras que Krepin Diatta, Wout Faes y Simon Adingra sí fueron incluidos.
“No hay solución clara” a los problemas físicos que afectan a Pogba
Mientras presentaba al nuevo fichaje Adingra, procedente del Sunderland, el director general del Mónaco, Thiago Scuro, fue cuestionado sobre la disponibilidad de Pogba para las próximas semanas. “Todo el departamento médico está centrado en encontrar soluciones”, afirmó Scuro.
“No hay una respuesta clara a esa pregunta. Aún necesitamos completar el proceso para evaluar la situación. Como con cualquier lesión, el primer paso es regresar al campo y luego avanzar en los entrenamientos hasta recuperar la condición física necesaria para competir”.
Pogba se enfrenta a una carrera contrarreloj para volver a la selección de Francia
A pesar de sus problemas en los últimos años, Bacary Sagna aseguró que Pogba todavía podría volver a jugar con Francia e incluso formar parte de la convocatoria de Didier Deschamps para el Mundial de 2026.
Cuando GOAL le preguntó si la carrera internacional de Pogba había terminado, Sagna —hablando para talkSPORT Bet Online Slots— respondió: “No, no lo creo. Es un jugador especial. Puede adaptarse a cualquier exigencia del entrenador. Físicamente, claro, puede ser un problema porque cuando no juegas durante tanto tiempo sufres y eres más sensible. Pero es un jugador especial, y los jugadores especiales aparecen con actuaciones.
“No necesita correr demasiado. Mental y técnicamente está por encima de lo normal. Nunca se sabe. Cada vez que hay una lista, siempre hay una sorpresa. Podría ser la sorpresa de Didier Deschamps.
“Ahora tiene que volver a jugar porque aún le quedan tres meses para recuperar la forma. No lo descartaría por el jugador que es. Jugué con él, sé lo útil que puede ser y el impacto que puede tener en el equipo y en los jugadores.
“No tiene que correr. No vi a Busquets corriendo todo el tiempo; es muy inteligente, técnicamente brillante y puede leer cualquier situación. No diría ‘no’, pero necesita ponerse en condiciones de jugar al fútbol nuevamente”.
