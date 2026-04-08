La directiva nacional cree que este canterano del Arsenal es un rival con gran potencial para el actual portero titular, Stanley Nwabali, y busca aumentar la competencia en la selección.

Sobre su fichaje y el valor a largo plazo de su compromiso, el director de comunicaciones de la Federación Nigeriana de Fútbol (NFF), el Dr. Ademola Olajire, declaró a ESPN: «La NFF se alegra de que otro buen jugador se comprometa con Nigeria y ofrezca una opción en una posición concreta. Arthur Okonkwo es una promesa y creemos que el cuerpo técnico está encantado de contar con otra opción en la portería».