¡Arsene Wenger se sale con la suya! La nueva regla del fuera de juego propuesta por el exentrenador del Arsenal recibe luz verde para su prueba
La visión de Wenger sobre una nueva regla del fuera de juego
La misión que Wenger lleva tiempo persiguiendo de revolucionar la regla del fuera de juego ha dado un gran paso hacia su consecución. El legendario exentrenador del Arsenal, que ahora ocupa el cargo de director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, ha visto cómo su radical propuesta ha sido aprobada oficialmente para una prueba competitiva, según The Mirror. Tras años de presión desde que se incorporó al organismo rector mundial en noviembre de 2019, la visión del técnico de 76 años finalmente se pondrá a prueba. Esta prueba histórica está prevista que comience en abril en la Canadian Premier League (CPL).
Esta medida supone una importante victoria para Wenger, que se ha mantenido firme en su convicción de que la aplicación actual de la tecnología del fuera de juego está perjudicando el espectáculo del juego. Es un firme defensor de la regla del «espacio libre», cuyo objetivo es devolver la ventaja a los jugadores atacantes. Con ello, el francés espera, en última instancia, ver un aumento significativo de los goles y una reducción de la intensa frustración causada por las intervenciones marginales del árbitro asistente de vídeo (VAR).
Frustraciones con el VAR y la tecnología semiautomática
Según los cambios propuestos, un atacante solo se consideraría fuera de juego si hay un espacio libre, o «luz», entre él y el último defensor. Esto supone un desafío directo al sistema actual, impulsado por la tecnología semiautomática de fuera de juego (SAOT), en el que los jugadores son penalizados con frecuencia por márgenes microscópicos. Actualmente, si se considera que un hombro o un dedo del pie está incluso un milímetro por delante del rival, el gol se anula sin piedad.
Wenger cree que el alma del juego se ha diluido con estas decisiones increíblemente estrictas. Además, estas decisiones marginales suelen tardar varios minutos en ser verificadas por los árbitros, y el VAR suele tardar unos cinco minutos en decidir sobre las decisiones de fuera de juego al más alto nivel. Ha presionado constantemente para que el fútbol vuelva atrás en el tiempo y deje de utilizar la tecnología para trazar líneas digitales, prefiriendo un sistema en el que solo se produzca fuera de juego si hay un espacio visible que separe al atacante del defensor.
Explicación de los fundamentos de la norma sobre la luz natural
Al detallar el razonamiento específico detrás de su ambiciosa propuesta, Wenger destacó los precedentes históricos y el impacto negativo de la tecnología moderna en la ventaja tradicional del delantero. Señaló que la configuración actual a menudo deja a los jugadores y aficionados completamente exasperados. Al explicar su propuesta, Wenger dijo: «Fue en 1990, después de la Copa del Mundo en Italia, cuando no se marcaron goles. Decidimos que ya no habría fuera de juego cuando se estuviera en la misma línea que el defensa».
El exentrenador del Arsenal aclaró además cómo su nuevo sistema devolvería el beneficio de la duda al equipo atacante. Wenger añadió: «En caso de duda, la duda beneficia al delantero. Eso significa que, cuando hay una fracción, el delantero obtiene la ventaja. Con el VAR, esta ventaja desapareció y para mucha gente es frustrante. Por eso propuse que, siempre que cualquier parte del cuerpo esté en la misma línea que el defensa, no se considere fuera de juego».
Un entorno perfecto para la prueba en Canadá a pesar del rechazo de la UEFA
A pesar de haber recibido finalmente luz verde para una prueba, la propuesta «Regla Wenger» no ha sido acogida con entusiasmo por todo el mundo del fútbol. Su idea radical no ha tenido buena acogida en la International Football Association Board (IFAB), donde los legisladores del fútbol han considerado que la reforma es demasiado drástica. Además, el concepto ya ha sido rechazado formalmente por el organismo rector del fútbol europeo, la UEFA. Wenger reconoció este proceso y afirmó: «Ahora estamos experimentando con ello. En un año, la decisión la tomará la IFAB, no yo».
Sin embargo, Canadá ha sido identificado como el entorno perfecto para este experimento. La regla del «tiempo de juego» solo se ha probado anteriormente en torneos juveniles, lo que convierte a la CPL en su conejillo de indias más destacado. Se considera que está en el nivel perfecto: lejos de los focos europeos, pero lo suficientemente profesional como para proporcionar información valiosa. Curiosamente, la Canadian Premier League no utiliza actualmente el VAR, lo que significa que la prueba dependerá exclusivamente de los árbitros sobre el terreno de juego.
