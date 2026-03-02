¡Arsene Wenger se sale con la suya! La nueva regla del fuera de juego propuesta por el exentrenador del Arsenal recibe luz verde para su prueba

La misión que Wenger lleva tiempo persiguiendo de revolucionar la regla del fuera de juego ha dado un gran paso hacia su consecución. El legendario exentrenador del Arsenal, que ahora ocupa el cargo de director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, ha visto cómo su radical propuesta ha sido aprobada oficialmente para una prueba competitiva, según The Mirror. Tras años de presión desde que se incorporó al organismo rector mundial en noviembre de 2019, la visión del técnico de 76 años finalmente se pondrá a prueba. Esta prueba histórica está prevista que comience en abril en la Canadian Premier League (CPL).

Esta medida supone una importante victoria para Wenger, que se ha mantenido firme en su convicción de que la aplicación actual de la tecnología del fuera de juego está perjudicando el espectáculo del juego. Es un firme defensor de la regla del «espacio libre», cuyo objetivo es devolver la ventaja a los jugadores atacantes. Con ello, el francés espera, en última instancia, ver un aumento significativo de los goles y una reducción de la intensa frustración causada por las intervenciones marginales del árbitro asistente de vídeo (VAR).