Arsenal mantiene conversaciones concretas con Georgia Stanway mientras la estrella de las Lionesses se prepara para dejar el Bayern Múnich y regresar a la WSL
Stanway dejará el Bayern
Stanway cambió el Manchester City por el Bayern en el verano de 2022, y hasta la fecha ha jugado 106 veces para el gigante alemán, anotado 26 goles y ganado tres títulos de la Frauen Bundesliga. La jugadora de 27 años, que también ha disfrutado de una victoria en la Copa DFB-Pokal y dos triunfos en la Supercopa, ha decidido que dejará al conjunto bávaro este verano cuando su contrato llegue a su fin. La centrocampista dijo que fue "increíblemente difícil" tomar esta decisión, que le debe mucho al Bayern, y que quiere terminar la temporada en lo más alto.
En un comunicado durante el fin de semana, ella dijo: "Estoy increíblemente agradecida al Bayern por los últimos años y, afortunadamente, mi tiempo aquí aún no ha terminado. La decisión de dejar Múnich y a mi equipo fue increíblemente difícil y definitivamente no fácil para mí. He hecho amigos y recuerdos aquí que durarán toda la vida, y también he podido desarrollarme enormemente como jugadora y como persona. Daré todo por el club y su éxito deportivo hasta mi último día, tal como lo he hecho durante los últimos tres años y medio, y quiero despedirme del club y de los aficionados al final de la temporada con la mayor cantidad de títulos posible."
Stanway hace historia con el Bayern
Cuando se anunció la noticia de su próxima partida, la directora de fútbol femenino del Bayern, Bianca Rech, elogió a Stanway como una pionera inglesa y alguien que había "robado los corazones del club".
Ella dijo en el sitio web del Bayern: "Como la primera jugadora inglesa en el FC Bayern Women, Georgia Stanway no solo hizo historia, sino que también robó nuestros corazones. Se convirtió en una jugadora europea de primer nivel en Múnich y jugó un papel clave en el éxito del club en los últimos años con su compromiso y carácter. Hablamos mucho y abiertamente sobre su futuro, y cuando nos dijo que ahora quería probar algo nuevo, sus razones fueron completamente comprensibles. Le agradecemos por el tiempo que pasamos juntos y le deseamos todo lo mejor para el futuro. Pero todavía nos quedan algunos meses, y los haremos lo más exitosos posible juntos."
Arsenal explora el fichaje de Stanway
Después de que circularan rumores de que Stanway podría dejar el Bayern a principios de año, la estrella de las Lionesses confirmó que se trasladará a nuevos destinos en 2026. Ahora, según el reportero de Sky Alemania, Florian Plettenberg, el Arsenal ha mantenido 'conversaciones concretas' con Stanway sobre un traslado en verano cuando se convierta en agente libre. Sin embargo, otros clubes también están detrás de su firma, por lo que los Gunners podrían no tenerlo todo a su favor.
¿Qué sigue para Stanway?
Mientras los rumores seguirán circulando sobre qué equipo jugará Stanway la próxima temporada, por ahora, ella se centrará en darle a Bayern otro título de liga. El equipo alemán actualmente está seis puntos por encima en la cima de la tabla, y están en los cuartos de final de la Liga de Campeones y la copa DFB-Pokal. Así que hay mucho por lo que jugar en la segunda mitad de la temporada.
