Arsenal, cuidado: el Manchester City está justo donde quiere estar en la carrera por el título, y aún pueden mejorar

El mes pasado, Pep Guardiola comentó que nadie gana el título en noviembre, y el acoso de Manchester City a Arsenal en las semanas siguientes ha demostrado que tenía razón. Los Gunners podrían seguir al frente, pero a pesar de a menudo parecer un equipo en transición, el City está mostrando muchas de las características de sus temporadas implacables ganadoras de títulos, mientras que en la campaña de sus rivales están apareciendo grietas.

El City ha ganado cinco de sus seis partidos de liga para acumular 15 puntos desde que Guardiola envió su advertencia al Arsenal, mientras que el equipo de Mikel Arteta ha cedido siete. Aston Villa ha estado en una racha perfecta en ese período para emerger como la tercera fuerza en la lucha por el título, aunque la historia reciente, además de la falta de profundidad del Villa, sugiere que en última instancia será una carrera de dos caballos entre City y Arsenal. 

Y aunque ambos equipos terminaron llevándose tres puntos el fin de semana, los resultados y las maneras contrastantes en las que ganaron contra oponentes de muy diferente magnitud sugieren que el City está encontrando su forma justo en el momento adecuado, mientras que el Arsenal ya muestra signos de tambalearse.

Mientras que el City viajó a enfrentarse a un Crystal Palace que comenzó el fin de semana en cuarto lugar y que solo había perdido una vez en Selhurst Park esta temporada, el Arsenal jugó en casa contra un equipo de Wolves que es actualmente el peor en la historia de la Premier League en términos estadísticos. No fue nada cómodo para el City en Selhurst Park ya que las Águilas golpearon dos veces la madera, pero al final de la victoria por 3-0, parecía muy fácil de hecho, registrando la mayor victoria del club fuera de casa contra el Palace.

El Arsenal, por su parte, necesitó dos autogoles, incluido uno en el minuto 93, para pasar por encima de los Wolves. Nadie en el City anticipa nada más que otra carrera por el título muy reñida, y saben, como sin duda lo sabe el Arsenal, que a menudo son mucho más fuertes en la segunda mitad de la temporada. Y a pesar de los problemas que han tenido, incluyendo perder dos de sus primeros tres juegos, el equipo de Guardiola está ahora exactamente donde quieren estar.

    No perdiéndolo

    En noviembre, el City estaba seis puntos detrás del Arsenal cuando se le preguntó a Guardiola sobre el buen inicio de los Gunners. Al principio, fue muy elogioso con el equipo de Arteta al decir: "En los últimos dos o tres años, en términos de reconstruir un club y un equipo, ellos están ahí [en la cima]. Es excepcional lo que están haciendo y lo que ya han hecho durante dos o tres temporadas. Parece que cada vez está más y más cerca".

    Luego buscó meterse en sus cabezas: "Pero estamos a principios de noviembre y a principios de noviembre nadie gana el título. Puedes perderlo, pero no puedes ganarlo".

    Esa última línea fue particularmente relevante, ya que el City había entrado en noviembre la temporada pasada en una forma imparable, invicto tras haber perdido solo cuatro puntos en sus primeros nueve partidos. Luego llegó el gran tropiezo, ya que perdieron cuatro partidos seguidos con un marcador global de 10-2. 

    La última derrota en esa secuencia fue en Liverpool el 1 de diciembre, después de lo cual Guardiola admitió que su equipo no tenía ninguna posibilidad de alcanzar a los Reds y levantó seis dedos hacia los fervientes aficionados de Anfield, uno por cada título ganado, para consolarse.

    Reducir de seis puntos a dos

    En la primera temporada de Guardiola, el City sobrevivió a noviembre pero tuvo un diciembre desastroso, perdiendo tres de sus seis partidos, incluyendo en casa ante los eventuales ganadores del título, el Chelsea. El mensaje a su equipo en aquella conferencia de prensa en noviembre fue claro: No dejen que el Arsenal se escape. Y el City no lo ha hecho. Han recortado un déficit de seis puntos (que en realidad aumentó a siete al final del mes) a dos.

    Su última racha de cuatro victorias consecutivas no ha estado exenta de drama o momentos preocupantes, con Phil Foden teniendo que rescatar los tres puntos después de una debacle en la segunda mitad contra el Leeds United antes de que el City encajara tres goles en Fulham para convertir un cómodo marcador de 5-1 en uno tenso de 5-4. 

    Victorias consecutivas de 3-0 sobre Sunderland y Palace han aumentado aún más la confianza y han dejado al City con algo inesperado dado su preocupante comienzo de temporada. Tienen 34 puntos en sus 16 partidos, más que en cualquiera de sus cuatro campañas anteriores en la misma etapa de la temporada, incluyendo cuando ganaron el triplete en 2022-23 y cuando aseguraron una histórica cuarta corona sucesiva en 2024.

    Terminando más fuerte

    Y la mala noticia para el Arsenal es que el City casi siempre es más fuerte en la segunda mitad de la temporada que en la primera. Guardiola y su equipo planifican deliberadamente la campaña con el objetivo de que los jugadores estén lo más frescos posible para la recta final, y su récord en los últimos 19 partidos de cada temporada en comparación con los primeros 19 lo dice todo. 

    El City ha acumulado más puntos en la segunda mitad de la temporada en cinco de los últimos siete años, y en una de las dos ocasiones en las que no fueron más fuertes al final, en 2022-23, se relajaron después de ganar el título con tres partidos de sobra. La temporada 2017-18, cuando el City acumuló un récord de 100 puntos, es una anomalía ya que el City arrolló a sus rivales desde el principio. Pero en todas las demás campañas, salvo dos, han mejorado notablemente en la recta final.

    En 2018-19, estaban en tercer lugar a mitad de temporada, pero lograron sorprender al tomar 54 puntos de un máximo posible de 57, superando al Liverpool por un solo punto para llevarse el título. En la temporada 2023-24, recuperaron la ventaja sobre el Arsenal con una racha igualmente implacable, ganando 16 de 19 partidos mientras permanecían invictos para acumular 51 puntos. La temporada anterior también superaron a los Gunners, ganando 12 partidos seguidos para recuperar un déficit de ocho puntos. Ganaron 44 puntos en sus últimos 19 partidos, con la importante salvedad de que se relajaron en sus dos últimos encuentros, un empate en Brighton y una derrota en Brentford. 

    Recuperándose de un inicio 'inaceptable'

    El año anterior, cuando el City superó al Liverpool en otra emocionante carrera mano a mano, obtuvieron 46 puntos en la segunda mitad de la temporada. Eso fue, admitidamente, un punto menos que en la primera mitad, pero aún así fue una cosecha asombrosa, la tercera más alta bajo Guardiola. En la segunda mitad de 2020-21, la primera temporada de ese ciclo récord de cuatro títulos consecutivos, obtuvieron 45 puntos. Incluso la temporada pasada, cuando el City tuvo su total de puntos más bajo de la era Guardiola, se recuperaron con fuerza, consiguiendo 40 puntos en comparación con los 31 de la primera mitad para terminar terceros. El City es muy consciente de su historia de fuertes finales, también.

    "Es cierto que nuestros equipos siempre han sido mucho mejores en la segunda parte de la temporada que en la primera, y ojalá ocurra nuevamente esta temporada," dijo Bernardo Silva la semana pasada en Madrid. "En el primer mes, le ganamos a los Wolves y luego perdimos contra Brighton y Spurs en actuaciones que no eran aceptables a nuestro nivel. Cuando vas al primer parón internacional con una victoria y dos derrotas, eso significa que no estás al nivel del Man City. Si miras los últimos dos meses, diría que en términos de puntos, ha sido realmente bueno."

    Aún no en su mejor momento

    Bernardo es uno de los tres jugadores que aún están en el equipo (junto con Foden y John Stones) que han ganado todos los seis títulos bajo Guardiola, mientras que Ruben Dias y Rodri han levantado cuatro.

    Se podría decir que el City ha perdido algo de esa experiencia que ha demostrado ser tan vital para que logren sus metas al desprenderse de jugadores como Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Ederson e Ilkay Gundogan. Pero han ganado un grupo de jugadores jóvenes, como Rayan Cherki, Nico Gonzalez y Nico O'Reilly, que están desesperados por ganar sus primeros títulos importantes y comenzar a construir una dinastía propia. Como dijo Bernardo: "El club tomó la decisión de cambiar a muchos jugadores y dar una nueva dinámica. Es un equipo diferente, lleno de potencial, lleno de energía." 

    Después de vencer al Palace, Guardiola enfatizó que el City no había estado en su mejor momento, pero dijo que se estaban acercando: "Todavía no estamos en nuestro mejor nivel; lo vemos en algunos momentos durante la temporada. Pero cada vez, podemos ser mejores y mejores. No estamos en una posición ideal, preferimos estar primeros, pero estamos cerca de la cima de la liga."

    Para el Arsenal, sonó como una amenaza.

    El regreso de Rodri

    Lo más aterrador para los Gunners es que el City está a punto de recuperar a uno de sus jugadores más experimentados y fundamentales: Rodri. La ausencia del mediocampista español se menciona mucho cuando el City no gana, y el hecho de que hayan logrado mantener al Arsenal al alcance mientras lo extrañaron durante más de dos meses muestra que no dependen tanto de Rodri como antes. 

    La idea de que regrese para la segunda mitad de la temporada, cuando casi todos los demás jugadores estarán en su mejor momento, solo hace que la perspectiva de que el City supere al Arsenal nuevamente parezca más inevitable.

    Los Gunners han tenido que lidiar con muchas lesiones en este período, siendo la ausencia de Gabriel Magalhaes la más pesada. Serán una unidad más fuerte cuando él vuelva a jugar a principios de 2026, si no antes, y se verán aún más fortalecidos por el inminente regreso de Kai Havertz. 

    Pero dado cómo han sido alcanzados por el City dos veces antes, deberían temer otro resurgimiento. Después de todo, el City ya tiene más puntos de los que tenía en la misma etapa en esas dos temporadas, y apenas están comenzando.

