Arsenal, Bayern de Múnich y las seis mejores opciones de mercado para Rodrygo, marginado en el Real Madrid - ranking

El delantero brasileño, que no cuenta con el favor del técnico, tiene muchos pretendientes mientras considera una posible salida de la capital española.

Real Madrid y Rodrygo ya no parecen ser una gran combinación. Quizás nunca lo fueron. Pero parece que el destino del talentoso delantero brasileño está escrito en la pared. Es un excelente extremo izquierdo, probablemente entre los 10 mejores del mundo, atrapado detrás de dos de los tres primeros, ambos compañeros de equipo. Nunca va a poder jugar en su posición preferida para el Madrid.

Él lo sabe, y el Madrid también. Xabi Alonso realmente no le ha dado una oportunidad durante el Mundial de Clubes, y Carlo Ancelotti lo dejó bastante claro también, que no contaba con Rodrygo en su once hacia el final de la temporada pasada. Arda Güler y Brahim Díaz están ambos por delante de él. Es hora de seguir adelante, sin importar los intentos de Alonso para mostrar una postura unida en las conferencias de prensa últimamente.

¿Pero hacia dónde ahora? Rodrygo es un jugador difícil de descifrar. Ciertamente es un delantero por el lado izquierdo de alguna descripción, pero su encaje exacto en un once inicial está en debate. Su versatilidad es invaluable, pero este es un jugador cuyo talento realmente necesita ser maximizado en un equipo que pueda atender sus necesidades. El Arsenal parece el encaje más probable, pero hay algunos otros pretendientes que podrían usar a un jugador que indudablemente tiene el potencial para ser verdaderamente de clase mundial.

