Arresto realizado mientras Turquía reclama que más de €300k en joyas fueron robadas del vestuario durante el empate con España en la clasificación para el Mundial
Robo impactante en Sevilla: reportan desde Turquía la desaparición de joyas valoradas en €300k
El empate de Turquía en la clasificación para el Mundial contra España terminó de manera dramática tanto dentro como fuera del campo, después de que la federación turca denunciara la desaparición de joyas de alto valor de su vestuario en el Estadio de La Cartuja. Según la denuncia inicial, un reloj valorado en aproximadamente 200.000 € y dos anillos estimados en más de 60.000 € cada uno se descubrieron desaparecidos poco después del final del partido.
La delegación turca notó que los artículos habían desaparecido mientras se preparaban para abandonar el vestuario tras el empate 2-2. El personal del estadio posteriormente dijo que recibieron un aviso rutinario de que “el equipo turco había dejado algo en el vestuario”, lo cual al principio parecía ser un descuido común. Sin embargo, cuando el personal revisó, quedó claro que las pertenencias no estaban simplemente olvidadas sino potencialmente robadas, lo que llevó a un informe formal inmediato.
Según Marca, la policía había iniciado una investigación criminal en cuestión de horas, tratando el incidente como un caso sospechoso de robo dentro de un área con acceso restringido. El momento de la desaparición y el alto valor de los artículos intensificaron el escrutinio sobre los protocolos de seguridad del estadio durante los encuentros internacionales.
Las autoridades luego verificaron que los artículos fueron encontrados y devueltos a los funcionarios turcos, pero para entonces el caso ya se había escalado a una investigación criminal que involucraba a múltiples unidades policiales.
Objetos recuperados mientras la policía confirma el arresto
El informe confirmó que tanto el reloj como los dos anillos han sido localizados y recuperados, aliviando los temores iniciales de que hubieran sido trasladados fuera del lugar o traficados. Sin embargo, el descubrimiento hizo poco para cerrar el caso, con los oficiales enfatizando que el objetivo ahora es establecer toda la cadena de eventos.
Las autoridades españolas declararon que “la investigación está en curso. Se están realizando esfuerzos para determinar exactamente cómo ocurrió el robo y quién está detrás de él.” Sus comentarios subrayaron que los artículos recuperados no descartan automáticamente la participación interna, especialmente dado que los vestuarios de La Cartuja suelen ser accesibles solo para jugadores, personal, personal de seguridad y empleados aprobados del estadio.
Al menos se ha realizado un arresto, y la policía confirma que están analizando si el individuo tenía acceso legítimo al estadio en ese momento. Los investigadores están trabajando para determinar si el detenido es un empleado del estadio o alguien que "entró en el área sin permiso", una distinción que podría redefinir las sanciones legales asociadas al caso.
Revisión de seguridad y proceso legal por delante
La recuperación de los objetos robados ha aliviado las tensiones inmediatas, pero ambas federaciones nacionales ahora están a la espera del resultado formal de la investigación policial en curso. Se espera que los funcionarios del estadio de La Cartuja realicen una auditoría interna de seguridad, especialmente en lo que respecta al acceso a los vestuarios y la cobertura de vigilancia durante partidos internacionales de alto perfil.
Con al menos un arresto confirmado y la posibilidad de que haya más, las autoridades españolas continuarán examinando si el incidente fue oportunista o parte de un intento coordinado de atacar pertenencias de alto valor. Se esperan más actualizaciones una vez que se completen los análisis forenses y las revisiones de las grabaciones de seguridad.
Turquía se calma, mientras España se prepara para la mayor arena.
El supuesto robo ensombreció lo que había sido una noche emocionante de fútbol. España aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026 después de un tenso empate 2-2 con un enérgico equipo de Turquía, terminando en la cima del Grupo E a pesar de ser llevados al límite.
Dani Olmo abrió el marcador en el cuarto minuto tras una magnífica jugada por la banda de Marc Cucurella, pero Deniz Gul de Turquía igualó en el minuto 42 con un gol que rompió el previamente perfecto récord defensivo de España en las eliminatorias. Turquía luego sorprendió al público local cuando Salih Özcan hizo el 2-1 en el minuto 55 con un preciso disparo bajo tras una elaboración intrincada.
El resultado extendió la racha invicta de España en las eliminatorias a 31 partidos, manteniendo una racha de clasificaciones para la Copa del Mundo que se remonta a 1978. Turquía, por su parte, se conformó con una posición de repechaje, necesitando un margen casi imposible de siete goles para liderar el grupo.