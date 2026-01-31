Goal.com
Mark Doyle

Arne Slot no se está ayudando a sí mismo con afirmaciones descabelladas: las declaraciones del entrenador del Liverpool son tan preocupantes como el rendimiento de los Reds

Arne Slot se quejó del "ruido" alrededor de Anfield antes del choque de la Liga de Campeones del miércoles por la noche contra el Qarabag, y se puede entender por qué. Además de ser una distracción, parte de ese ruido ha sido irrespetuoso. De hecho, a Slot incluso se le hizo una pregunta sobre Xabi Alonso, el favorito para sustituirlo como entrenador del Liverpool, en su conferencia de prensa previa al partido.

Slot reconoció, sin embargo, que la única manera de "silenciar el ruido externo" es ganando partidos - y los Reds consiguieron su victoria más contundente de la temporada la noche siguiente.

Claramente se debía tener en cuenta la calidad de la oposición, pero Liverpool ha jugado contra equipos más débiles que el Qarabag esta temporada y ha tenido dificultades para superarlos, por lo que ver a Hugo Ekitike & compañía desatarse en una goleada de 6-0 levantó el ánimo de los seguidores.

También debería haber silenciado a algunos de los críticos de Slot - al menos por unos días - sin embargo, el propio hombre inexplicablemente decidió darles algo más de qué hablar...

    Europa proporciona un dulce alivio para Slot

    La Liga de Campeones ha sido la salvación de Slot esta temporada, con su equipo demostrando estar mucho más adaptado al "fútbol de verdad" (crédito: Anthony Gordon) que vemos en la competición continental que a la brutalidad física y la intensidad implacable de la Premier League obsesionada con las jugadas a balón parado.

    Como resultado, un equipo que flaquea en Inglaterra ha florecido en Europa, venciendo a equipos como Atlético de Madrid, Real Madrid e Inter antes de asegurar un cuarto puesto en la fase de liga venciendo al Qarabag.

    Slot, entonces, tenía todas las razones para sentirse feliz y reveló que su equipo no solo había rendido bien esa noche, sino que también evitó los play-offs.

    "Es lo que quieres si comienzas la temporada de la Liga de Campeones: quieres terminar entre los ocho primeros,” admitió. "Ayuda porque te saltas una ronda y a veces te puede tocar un equipo realmente difícil en una ronda como esa.

    "Así que estamos contentos de ir directamente a los octavos de final..." Y Slot realmente debería haberlo dejado ahí. Pero tenía un punto que hacer. 

    Un ataque indigno a Klopp

    "Hace solo dos años estábamos jugando la Europa League y salimos en los cuartos de final contra el Atalanta," dijo Slot en su conferencia de prensa posterior al partido. 

    "Así que, dos temporadas seguidas ahora en los octavos de final, y la temporada pasada teníamos mucha hambre de más y definitivamente estaremos hambrientos de más esta temporada también."

    Fue una declaración asombrosa por parte de Slot. No es incorrecta, por supuesto, pero totalmente innecesaria y muy inapropiada. Liverpool había sido eliminado de la Europa League por el Atalanta hace dos años, pero ¿por qué lo mencionó Slot? 

    En el mejor de los casos, fue un intento mal aconsejado de contextualizar el resultado, de ensalzar sus logros desde que asumió el cargo. Cualquiera que fuera su intención, la referencia de Slot a una de las derrotas más decepcionantes de la gestión de Jürgen Klopp sonó como el tipo de comentario irrespetuoso al que el propio holandés ha sido sometido últimamente, un ataque indigno a su predecesor, el ícono del Kop que llevó al Liverpool a tres finales de la Liga de Campeones en cinco temporadas, y levantó el trofeo en 2019 después de brindar a Anfield la noche más memorable de su historia. Sabes, ¿el mismo Jürgen Klopp responsable de hacer que los aficionados cantaran el nombre de Slot antes incluso de que llegara a Anfield?

    Así que, aunque Slot pueda haber estado tratando de poner las cosas en perspectiva, terminó evocando recuerdos de José Mourinho intentando culpar infamemente sus malos resultados como entrenador del Manchester United al "patrimonio futbolístico" del club.

    Lo loco es que, el tiro de Slot a Klopp no sorprendió tanto, porque sus recientes conferencias de prensa han estado plagadas de comentarios y afirmaciones sin sentido.

    Los temidos 'bloques bajos'

    Slot ha mencionado repetidamente los 'bloques bajos' para explicar las dificultades de Liverpool en la Premier League, argumentando que sus jugadores tienen una enorme dificultad para lidiar con oponentes que se sientan profundamente y evaden la presión de los Reds al enviar el balón constantemente hacia adelante.

    Sin embargo, como señaló el ex capitán de Liverpool Steven Gerrard, no es como si esto fuera algo nuevo. "Debe dejar de mencionar los bloques bajos," dijo el ex internacional inglés a TNT Sports. "Los bloques bajos han estado ocurriendo contra Liverpool desde que yo jugaba. Así es como es."

    Para su crédito, Slot estuvo de acuerdo con Gerrard, en que estaba hablando constantemente sobre los bloques bajos, y bromeó diciendo que era "¡porque enfrentamos muchos bloques bajos!"

    También señaló de manera bastante comprensible que, dado el número de preguntas que se le hacían sobre las dificultades de Liverpool, era inevitable que tuviera que discutir continuamente las razones de ellas.

    "Quizás debería tratar de encontrar otras palabras," dijo, "o simplemente dejar de hablar de ello."

    No se puede evitar sentir cierta simpatía por Slot, por tener que decir lo mismo una y otra vez. Pero, al final del día, ¿de quién es la culpa? Slot y su cuerpo técnico han identificado desde hace tiempo el problema principal de Liverpool, entonces, ¿por qué no han podido resolverlo en esta etapa?

    'Dos títulos en 30 años'

    Slot está completamente en su derecho de sentir que merece más tiempo para cambiar las cosas. Después de todo, ganó el título en su primera temporada en Inglaterra, haciendo que la tarea aparentemente imposible de suceder a Klopp pareciera fácil.

    Sin embargo, su respuesta a los abucheos que siguieron al pitido final en el empate 1-1 con Burnley el 17 de enero fue desconcertante. Primero, dijo: "En mi cabeza, no eran abucheos." Luego, antes del viaje subsiguiente a Francia para enfrentarse al Marsella, afirmó desconocer el hecho de que un número significativo de seguidores estaban perdiendo la fe en él.

    "Eso es una novedad para mí," dijo el holandés. "Si llevas un año y medio en el trabajo y ya ganaste la Premier League, cuando el club la ha ganado dos veces en 30 años, me sorprende escuchar eso."

    Pero, ¿qué esperaba realmente Slot? La defensa del título de Liverpool ha sido una vergüenza, con los actuales campeones 14 puntos detrás de un sólido pero poco espectacular equipo del Arsenal, habiendo ganado solo cinco de sus últimos 18 partidos y sin haber vencido a un solo equipo ascendido en casa.

    Esos son el tipo de récords no deseados que resultan en que los entrenadores sean despedidos, independientemente de lo que haya sucedido antes. El triunfo del título de la temporada pasada no es motivo para ignorar la pésima defensa de esta temporada.

    El Liverpool al menos debería estar compitiendo.

    Además, los aficionados del Liverpool, de entre todos los aficionados, nunca han necesitado lecciones de historia. Son dolorosamente conscientes de cuánto han trabajado para ganar títulos en los últimos 36 años. Incluso durante los tiempos más difíciles, sin embargo, el Liverpool logró ganar trofeos y los Reds siempre permanecieron como uno de los clubes más grandes y ricos de Inglaterra.

    Así que, aunque los aficionados no tienen derecho a esperar que Liverpool gane la liga más difícil del fútbol mundial cada año, sí tienen derecho a esperar que Liverpool al menos compita cada año, y especialmente después de que se hayan gastado cerca de £450 millones en un equipo ganador del título.

    Slot ha señalado que los Reds recuperaron gran parte de ese dinero a través de ventas, y hay un argumento muy válido para decir que el entrenador ha quedado con una plantilla escasa debido a los fracasos de aquellos por encima de él, pero no es como si Michael Edwards, Richard Hughes y el resto del equipo de reclutamiento no estuvieran también bajo intensa escrutinio en este momento.

    El hecho sigue siendo, sin embargo, que el Liverpool ha rendido muy por debajo de las expectativas esta temporada y eso es responsabilidad del entrenador, quien no está obteniendo lo suficiente de los jugadores que aún tiene a su disposición, y, para empeorar las cosas, Slot no se está haciendo ningún favor con sus explicaciones cada vez más extrañas para las deficiencias de su equipo esta temporada.

    'Un golpe duro para los aficionados'

    Claramente, el equipo de Slot no está equipado para competir en cuatro frentes, eso ya se ha demostrado. Pero es difícil saber qué pasaba por su mente cuando compartió lo que sabía que era "una opinión que no iba a ser popular" a principios de esta semana.

    "Quizás," reflexionó Slot, "la razón por la que ganamos la liga la temporada pasada es que tuvimos que jugar contra [París Saint-Germain] en los octavos de final. Nos vencieron y teníamos cada vez una semana [completa] para prepararnos para nuestro próximo partido. Tal vez eso nos ayudó."

    Fue una sugerencia completamente absurda y, a diferencia de muchas de sus otras afirmaciones, carecía de fundamento. Liverpool estaba 15 puntos por delante de Arsenal cuando fueron eliminados de la Liga de Campeones. 

    Como dijo Gerrard a TNT Sports, "ya tenían la liga asegurada en ese momento. Entonces, decir que eso les ayudó es un golpe bajo para los aficionados realmente, porque los aficionados han estado en el viaje. Han pagado buen dinero para seguir al equipo en los partidos de la Liga de Campeones. La frustración cuando sales de la Liga de Campeones como jugador o aficionado, eso duele... así que, decir que eso te ayudó cuando ya estabas 15 puntos por delante, se puede entender la frustración de los seguidores."

    Especialmente porque ahora parece que Slot ya no está tratando de poner los problemas actuales de Liverpool en perspectiva, sino de preparar a los aficionados para un posible fracaso futuro. Desafortunadamente para el entrenador bajo presión, lo único que ha logrado es aumentar el nivel de ruido alrededor de Anfield.

