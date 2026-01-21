Un impulso para Slot es el regreso del legendario extremo Mohamed Salah, quien representó a Egipto en la reciente Copa Africana de Naciones. La pareja tuvo una pelea pública cuando Salah afirmó que había sido "arrojado bajo el autobús" después de ser dejado regularmente fuera de los onces titulares, pero Slot pareció insinuar que el jugador de 33 años estaría desde el primer minuto el miércoles por la noche.

Al ser consultado sobre su relación actual, el holandés dijo: "Tan normal como siempre ha sido, con una excepción y esa fue Inter. Vamos a ver el once de mañana si aún piensas que hay un problema. Hablé con él hoy y estoy feliz de tenerlo de vuelta.

"Ha habido un momento en la temporada en el que decidí no jugar con Mo y un momento en el que decidí no llevarlo al partido.

"Para todos los demás partidos ha estado en el equipo y fue la primera sustitución contra Brighton, así que en ese momento, nunca ha habido un problema para mí."

Agregó: "Fue a la Copa Africana de Naciones e hizo lo que suele hacer y marcó goles.

"En su ausencia creo que lo hemos hecho bastante bien en términos de apenas conceder oportunidades y comenzando a crear más y más... entonces es realmente útil tener a Mohamed Salah.

"Solo ha habido uno [jugador aún vivo] que ha marcado más para este club, pero no creo que pueda jugar con Ian Rush todavía."