Getty
Traducido por
Arne Slot defiende a Mohamed Salah con una crítica brutal a los delanteros del Liverpool Hugo Ekitike y Cody Gakpo
- Getty
¿Cuándo fue la última vez que Salah marcó un gol en la Premier League?
La superestrella egipcia Salah marcó 34 goles con el Liverpool en todas las competiciones la temporada pasada, lo que contribuyó a la conquista del título de la Premier League, además de ser nombrado Jugador del Año de la PFA y ganar la Bota de Oro. Se acordó una ampliación de dos años de su contrato, hasta 2027.
La temporada 2025-26 ha sido difícil para todos los implicados en Anfield, con sorprendentes problemas de regularidad —tras una campaña de fichajes que batió récords— que han dado lugar a incómodas preguntas para los que están dentro y fuera del campo.
Salah se ha enfrentado a muchas de ellas, lo que le llevó a tener un arrebato emocional en diciembre, y no ha conseguido marcar ningún gol en la Premier League desde el 1 de noviembre. Sin embargo, el jugador de 33 años sigue contando con el apoyo total del entrenador que le dejó en el banquillo a principios de temporada.
Slot defiende a Salah de cualquier crítica sobre su estado de forma.
Slot ha dicho sobre Salah, que está atravesando un aparente bajón en el extraordinario nivel que ha mantenido durante nueve años en Merseyside: «Él mismo se ha fijado unos estándares muy, muy altos, y cuando no marca en varios partidos, la gente se sorprende, lo cual es un gran cumplido. Si nos fijamos en la FA Cup, aunque se trata de un equipo de la Premier League [al que marcó]. Hace tres partidos dio una asistencia y marcó un gol contra un equipo de la Premier League, el Brighton, un equipo muy bueno de la Premier League, así que esa es la realidad. Puedes cambiar los datos y decir que no ha marcado ningún gol en nueve partidos de la Premier League y ese es el nivel que él mismo ha establecido».
Slot añadió sobre el rendimiento de Salah, con el extremo holandés Gakpo llevando siete partidos sin marcar y el delantero francés Ekitike sin ver puerta en sus últimas cuatro apariciones: «Creo que debería entrar en detalles sobre el rendimiento y este no es el momento ni el lugar para hacerlo.
«Estamos acostumbrados a que Mo marque goles. También sabemos, incluso en mi época, que ha pasado, me han preguntado por qué Mo no marcaba en tres o cuatro partidos, pero siempre vuelve a marcar. No es el único delantero que no marca tanto como solía hacerlo. No es que toda la atención deba centrarse en él, Hugo y Cody tampoco lo han hecho, así que es algo que afecta a todo el equipo. Pero mantenemos la portería a cero, por lo que no necesitan marcar tantos goles. Marcamos seis contra el Qarabag y cuatro contra el Newcastle».
- Getty Images Sport
Gakpo y Ekitike también han estado escasos de goles.
El Liverpool confía en que Salah recuperará su mejor forma, ya que esta leyenda moderna tiene suficiente crédito como para que se le pueda pasar por alto un pequeño tropiezo. Ekitike también ha impresionado desde que completó su traspasopor 82 millones de libras (110 millones de dólares) en el verano de 2025, con una campaña de debut en Anfield en la que ha marcado 15 goles.
El jugador de 23 años es consciente de las supuestas deficiencias de su juego y está trabajando para solucionarlas. Slot dijo que el internacional francés necesita trabajar su capacidad aérea para alguien que mide 1,90 m: «Es cierto que cuando yo jugaba, hace mucho tiempo, probablemente teníamos un balón colgado de una cuerda y lo cabeceábamos para trabajar la técnica. Es algo aislado, que ya no se utiliza.
Nosotros lo notamos, al igual que Hugo, así que intentamos trabajar en ello. No todos los días, pero es una parte de su juego y él también quiere mejorar porque podría haber marcado algunos goles más. Con 22 o 23 años, es normal que haya aspectos de tu juego que puedas mejorar».
Partidos del Liverpool 2025-26: El West Ham será el próximo rival en Anfield.
El Liverpool, que actualmente ocupa el sexto puesto en la tabla de la Premier League y se enfrentará al Galatasaray en los octavos de final de la Champions League, espera recuperar su racha goleadora cuando reciba al West Ham el sábado.
Anuncios