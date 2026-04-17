El Liverpool se prepara para un verano de cambios, aunque Slot no espera una renovación total de la plantilla. El club batió su récord de gasto en fichajes el año pasado, pero ese escenario no se repetirá.

«El año pasado fichamos a muchos jugadores y, por eso, hicimos muchos movimientos. En los cuatro periodos de fichajes que llevo aquí, hemos tenido un gasto neto de 150 millones de libras. Eso dice mucho de qué tipo de club somos».



