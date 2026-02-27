Getty
Arne Slot da malas noticias sobre la lesión de Florian Wirtz, ya que la estrella del Liverpool se perderá el partido contra el West Ham
Wirtz se recupera de una lesión en la espalda.
Slot dijo, tras ver que Wirtz quedaba descartado de sus planes en el City Ground, que el problema en cuestión no era «muy grave», ya que el centrocampista de 116 millones de libras (156 millones de dólares) se quejaba de una dolencia en la espalda. El Liverpool tenía la esperanza de que el jugador de 22 años se recuperara rápidamente.
Sin embargo, no ha sido así, ya que el internacional alemán sigue en la mesa de tratamiento. No se ha fijado ningún plazo para el programa de rehabilitación, que podría durar días o semanas. Jeremie Frimpong vuelve a estar disponible para el partido contra los Hammers, pero hay una evidente preocupación por el estado físico de Wirtz.
¿Cuándo volverá Wirtz? Actualización de Slot
Al informar sobre las novedades de su plantilla, Slot declaró a los periodistas: «Jeremie ha entrenado con nosotros varias veces esta semana, así que está disponible. Sin embargo, no espero que Florian pueda jugar. Es una decepción. Cada vez que un jugador no está disponible es una decepción, algo que no esperaba después de la semana pasada».
Al ser presionado sobre cuándo podría regresar Wirtz, Slot añadió: «En este momento, no lo sé. Normalmente, cuando digo eso, lo sé y no quiero compartirlo. Pero esta vez, sinceramente, no lo sé».
Continuó diciendo que ver al creador de juego alemán fuera de juego en una etapa de la temporada en la que había empezado a rendir al máximo, con seis goles en sus últimas 13 apariciones: «Es un gran logro para Wirtz mantenerse en forma durante tanto tiempo, porque tuvo que dar un salto desde donde jugaba hasta la Premier League y el Liverpool.
El hecho de que haya mantenido su forma física durante tanto tiempo dice mucho de su mentalidad y su ritmo de trabajo. Es una decepción para él y para nosotros, porque últimamente ha jugado muy, muy bien».
Los representantes de Wirtz planean su futuro fichaje por el Real Madrid
Esa forma ha ayudado a poner de relieve por qué el Liverpool invirtió tanto en Wirtz durante el verano de 2025, ya que se convirtió brevemente en el jugador más caro del fútbol británico antes de perder ese récord a manos de su compañero de club Alexander Isak.
Los Reds tienen grandes esperanzas puestas en Wirtz, al igual que sus representantes. Siguen convencidos de que este elegante jugador acabará llamando la atención del Real Madrid, uno de los grandes de la Liga. El interés del Santiago Bernabéu se hizo patente cuando se despidió del Bayer Leverkusen.
El agente Volker Struth fue quien hizo esas preguntas y ha dicho lo siguiente sobre el futuro a largo plazo de Wirtz: «Este verano, cuando estábamos hablando del Bayern y el Liverpool, llamé a Xabi Alonso, que ya estaba en el Real Madrid, y le dije que tenía que llevarse a Florian con él.
Me dijo que realmente quería hacerlo, pero que tenía que ir a ver a Florentino Pérez. Y le escribí a Pérez. Le escribí que tenía al jugador que necesitaba. Florian Wirtz. Pero ni siquiera el Real Madrid puede hacer lo que quiere, tiene un presupuesto. Pero no me rindo y espero que algún día Florian juegue en el Real Madrid».
¿Conseguirá el Liverpool clasificarse para la Liga de Campeones?
Eso es asunto para otro día, ya que el Liverpool está centrado actualmente en alcanzar los cuatro primeros puestos de la Premier League. Slot dijo sobre competir con equipos como el Manchester United y el Chelsea por los puestos de la Liga de Campeones: «Tal y como yo lo veo, este es otro partido para nosotros y no estamos tan centrados en otros equipos como siempre dicen todos los entrenadores. Solo nos centramos principalmente en nosotros mismos.
Sabemos que tenemos que ganar muchos partidos, porque nuestros rivales por las plazas de la Liga de Campeones también son muy buenos equipos. Ganar muchos partidos, ahí es donde está nuestro enfoque. No nos preocupamos tanto por los puntos y las diferencias, aunque somos conscientes de la clasificación. Eso es seguro».
El Liverpool ocupa el sexto puesto en la tabla de la Premier League, empatado a puntos con el Chelsea y a tres del United, su viejo rival. Está a punto de conocer a su rival en los octavos de final de la Champions League de esta temporada.
