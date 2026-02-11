Getty Images Sport
Arne Slot afirma que no será despedido si el Liverpool no se clasifica para la Liga de Campeones.
Slot confía en quedarse a pesar de la situación «inaceptable»
Slot ha abordado las especulaciones sobre su futuro en Anfield, manteniendo que el hecho de perderse la competición europea de élite no debería conducir automáticamente a su destitución. El Liverpool se encuentra actualmente en una posición precaria en la tabla de la Premier League, a cuatro puntos del Chelsea y a cinco del Manchester United en la carrera por terminar entre los cinco primeros, antes de un crucial desplazamiento a Sunderland el miércoles por la noche.
Dado el enorme gasto del club en el mercado de fichajes el verano pasado, no clasificarse se consideraría un desastre. Sin embargo, Slot cree que los propietarios del club, Fenway Sports Group, y el director deportivo Richard Hughes tendrán una visión holística de la campaña. Señaló la temporada 2022-23 bajo la dirección de Jurgen Klopp, en la que el club mantuvo su confianza en el alemán a pesar de terminar fuera de los cuatro primeros puestos, una decisión que sentó las bases para el vigésimo título de liga dos años más tarde bajo el mando del propio Slot.
«De nuevo, es una pregunta difícil de responder para mí, porque yo no decido sobre mi futuro», dijo Slot cuando se le preguntó si su puesto estaba en peligro. «Lo único que sé es que ya ha ocurrido antes, recientemente, y no afectó al futuro de ese entrenador. Pero eso no garantiza nada, por supuesto.
«En general, [con] los entrenadores, especialmente en este club —quizás en otros sitios se trata principalmente, aunque no solo, de los resultados—, también se tiene en cuenta el progreso de los jugadores, el progreso del equipo y, a veces, las circunstancias».
Las «circunstancias» de una temporada trágica y caótica
La temporada comenzó bajo una nube de tragedia tras la muerte del delantero Diogo Jota el pasado mes de julio, un suceso que conmocionó al equipo y marcó un tono sombrío para la campaña. En el terreno de juego, el técnico holandés se ha enfrentado a una implacable crisis de lesiones, con el delantero estrella Alexander Isak sufriendo una fractura en la pierna, lo que ha dejado al ataque sin fuerza y sin posibilidad de rotar.
Además, las estrellas consolidadas han perdido su forma. Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo han sufrido importantes bajones en su rendimiento, lo que ha agravado los «problemas iniciales» de los numerosos fichajes realizados durante la intensa campaña de gastos del verano. Estos factores han contribuido a una racha de malos resultados que ha llevado al Liverpool a ganar solo seis de sus últimos 20 partidos de liga.
Slot admitió que esta ha sido «con diferencia» la «temporada más difícil» de su carrera como entrenador, pero sigue convencido de que trabaja para un club que valora el proceso por encima de las reacciones impulsivas. «No es así en todos los clubes, pero creo que trabajo en un club que sí tiene en cuenta esas cosas», añadió.
El modelo de sostenibilidad cuestionado tras la venta de Díaz
El escrutinio sobre las dificultades del Liverpool se ha intensificado por el éxito de sus antiguos jugadores. La decisión de vender a Luis Díaz al Bayern de Múnich por 65,5 millones de libras el pasado mes de julio ha vuelto para atormentar a los Reds. Mientras el Liverpool ha tenido dificultades para marcar goles en ausencia de Isak, Díaz ha acumulado 18 goles y 14 asistencias en Alemania.
Slot defendió la venta, alegando el estricto cumplimiento por parte del club de un modelo de negocio sostenible, aunque ello les convierta en una «excepción» entre la élite de la Premier League. También argumentó que la conversación sería diferente si su fichaje récord hubiera seguido en forma.
«Quizás sea más justo decir que si Alex [Isak] hubiera estado en forma, ¿habríamos hablado también de esto?», argumentó Slot. «Luis Díaz es otro ejemplo de cómo se gestiona este club. Si este club recibe una oferta así por un jugador de 28 años, entonces, como se basa en la sostenibilidad, opta por vender al jugador. Somos una excepción en la Premier League, especialmente en la parte alta de la Premier League por eso».
Dificultad para elegir antes del viaje a Sunderland
La preocupación inmediata de Slot es afrontar un partido complicado contra el Sunderland, que sigue invicto en casa esta temporada. Los recursos del entrenador están al límite, ya que solo cuenta con 22 jugadores disponibles para la selección.
La suspensión de Dominik Szoboszlai, tras su tarjeta roja contra el Manchester City, se suma a una lista de bajas cada vez mayor, que incluye a los laterales derechos Conor Bradley y Jeremie Frimpong. Con Joe Gomez recién incorporado a los entrenamientos, se espera que Slot alinee a Wataru Endo o Curtis Jones en una posición defensiva improvisada, tras descartar aparentemente al jugador de 22 años Calvin Ramsay por no estar preparado para el primer equipo.
La victoria es imprescindible para mantener la presión sobre el Chelsea y el United, pero con una defensa improvisada y un ataque poco eficaz, Slot sabe que las «circunstancias» que espera que salven su puesto están conspirando para que su tarea en el campo sea más difícil que nunca.
