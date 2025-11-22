Arne Slot afirma que es 'imposible medir' el impacto de la muerte de Diogo Jota en el equipo de Liverpool, pero admite que no hay excusa para el mal rendimiento

El jefe de Liverpool dijo: "Siempre somos juzgados, a veces de manera justa, a veces no. Pero vi la entrevista (con Robertson) en vivo y sé que es un problema para nosotros, lo cual es completamente normal. En este momento, siempre pienso, ¿cómo debe sentirse su esposa y sus hijos? Porque es mucho, mucho, mucho más difícil para ellos que para nosotros. Pero que extrañaremos al jugador y a la persona está completamente claro. Ahora jugamos contra Nottingham Forest, la temporada pasada allí estábamos 1-0 abajo y solo le tomó un minuto a él (Jota) marcar el empate. Así que ahora estoy hablando del jugador que extrañamos seguro. Que también lo extrañamos como persona también es claro."

Agregó: "Es bueno para nosotros recordarlo en todo momento. Es posible por la persona y el jugador que era. Es imposible medir lo que hace a los jugadores y a nuestros resultados. Lo último que haría es usarlo como una excusa. No lo sé. Lo que sí sé es que extrañamos al jugador, eso es 100 por ciento seguro, y extrañamos a la persona, pero no puedo medir el impacto que eso tiene en nuestros resultados. Eso es imposible para mí de decir, y nunca lo usaremos como una excusa."