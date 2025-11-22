Arne Slot afirma que es 'imposible medir' el impacto de la muerte de Diogo Jota en el equipo de Liverpool, pero admite que no hay excusa para el mal rendimiento
Inicio tambaleante en la defensa del título
La reciente forma del campeón de la Premier League ha sido inconsistente y en gran medida decepcionante, marcada por problemas defensivos significativos, perdiendo seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Los resultados recientes clave incluyen una derrota de 3-0 ante el Manchester City justo antes del parón internacional y fueron eliminados de la EFL Cup por el Crystal Palace con una derrota de 3-0 en Anfield. La vulnerabilidad defensiva del equipo es una preocupación importante, habiendo mantenido solo tres porterías a cero en 11 partidos de la Premier League esta temporada y también han desarrollado una tendencia preocupante de conceder el primer gol al inicio de los partidos, lo que a menudo convierte los juegos en una "misión de rescate". A pesar de la mala racha, lograron una emocionante victoria sobre el Real Madrid a principios de este mes, demostrando un potencial que aún no se ha traducido en resultados consistentes.
Robertson emocionado elogia a Jota
Robertson rindió un emotivo homenaje a Jota después de la victoria de Escocia por 4-2 sobre Dinamarca, una victoria que aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026. Robertson reveló que estuvo "en pedazos" todo el día pensando en Jota, quien murió en un accidente de coche en España en julio de 2025 junto con su hermano André Silva. Él y Jota a menudo discutían su sueño compartido de jugar en una Copa del Mundo después de que ambos se perdieron el torneo de 2022 (Jota por lesión, Robertson porque Escocia no se clasificó). "No pude sacar a mi amigo Diogo Jota de mi cabeza hoy", dijo Robertson en una entrevista posterior al partido, agregando, "Sé que estará en algún lugar sonriendo sobre mí esta noche". Dedicó la histórica victoria a su amigo fallecido, destacando el profundo impacto de la muerte de Jota en el equipo del Liverpool.
Slot: 'Es bueno para nosotros recordarlo'
El jefe de Liverpool dijo: "Siempre somos juzgados, a veces de manera justa, a veces no. Pero vi la entrevista (con Robertson) en vivo y sé que es un problema para nosotros, lo cual es completamente normal. En este momento, siempre pienso, ¿cómo debe sentirse su esposa y sus hijos? Porque es mucho, mucho, mucho más difícil para ellos que para nosotros. Pero que extrañaremos al jugador y a la persona está completamente claro. Ahora jugamos contra Nottingham Forest, la temporada pasada allí estábamos 1-0 abajo y solo le tomó un minuto a él (Jota) marcar el empate. Así que ahora estoy hablando del jugador que extrañamos seguro. Que también lo extrañamos como persona también es claro."
Agregó: "Es bueno para nosotros recordarlo en todo momento. Es posible por la persona y el jugador que era. Es imposible medir lo que hace a los jugadores y a nuestros resultados. Lo último que haría es usarlo como una excusa. No lo sé. Lo que sí sé es que extrañamos al jugador, eso es 100 por ciento seguro, y extrañamos a la persona, pero no puedo medir el impacto que eso tiene en nuestros resultados. Eso es imposible para mí de decir, y nunca lo usaremos como una excusa."
Forest será el próximo en el enfrentamiento en Anfield
Liverpool recibe a Nottingham Forest el sábado y Slot ha confirmado noticias mixtas sobre el equipo antes del enfrentamiento. El portero Alisson se ha recuperado completamente de una lesión en el tendón de la corva y se espera que sea titular, lo que supone un impulso significativo. Sin embargo, los Reds enfrentan nuevos contratiempos por lesiones tras el parón internacional, con Conor Bradley y Florian Wirtz descartados por lesiones musculares. Se anticipa que Bradley estará fuera de juego alrededor de tres semanas, mientras que la ausencia de Wirtz debería ser más corta. Estas lesiones se agravan por la continuada baja de Jeremie Frimpong debido a un problema en el tendón de la corva, dejando a Liverpool escaso en el lateral derecho. Alexander Isak está de nuevo en forma y se espera que participe, con el internacional sueco aún buscando encontrar su forma tras su costoso traspaso desde Newcastle.