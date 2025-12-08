'No tengo ni idea' - Arne Slot admite que no sabe si Mohamed Salah ha jugado su último partido para el Liverpool después de un sorprendente arrebato
Salah en una diatriba furiosa contra el Liverpool
Menos de una hora después del emocionante empate del Liverpool con Leeds el sábado, el internacional egipcio estaba lanzando críticas al club y al entrenador Arne Slot. El exjugador del Chelsea afirmó que se había ganado su lugar en el once titular después de estar en el banquillo más a menudo de lo habitual últimamente, y que alguien en el conjunto de Merseyside quería que él "recibiera toda la culpa".
Le dijo a los periodistas: "Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa. He dicho muchas veces antes que tenía una buena relación con el entrenador, y de repente no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece, como yo lo veo, que alguien no me quiere en el club. Parece que el club me ha echado debajo del autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa. Este club, siempre lo apoyaré. Mis hijos siempre lo apoyarán. Amo mucho al club y siempre lo haré. La situación no es aceptable para mí, para ser honesto. No lo entiendo. Es como si me arrojaran más debajo del autobús. No creo que yo sea el problema. He hecho mucho por este club. No tengo que luchar todos los días por mi posición porque me la gané. No soy más grande que nadie, pero me gané mi posición. Es fútbol. Es lo que es."
Slot responde al estallido de Salah
En respuesta, el Liverpool decidió que Mohamed Salah no sería parte de su plantilla para su partido de la Champions League contra el Inter de Milán el martes. Y el lunes por la tarde, el técnico Slot dijo que no cree que su autoridad esté bajo amenaza a raíz de los comentarios del egipcio.
Él dijo a los reporteros: "No siento que mi autoridad haya sido socavada. No es así como lo siento. No se trata de mí, si mi vida es difícil, sí o no, eso no es muy importante en una situación como esta. Es si es más difícil para el equipo y para el club. A nadie le gusta que estemos en la situación en la que estamos en este momento. En primer lugar, es difícil ver a los miembros del personal que trabajan tan duro y que están afectados por la situación en la que estamos ahora. Principalmente debido a los resultados. Yo soy el entrenador, tengo que elegir un equipo y hasta cierto punto soy importante, pero mi enfoque es el equipo y no yo."
Tras este drama, ha surgido la especulación de que Liverpool y Salah se separarán pronto. Sin embargo, el exentrenador del Feyenoord no fue tan lejos.
Cuando se le preguntó si el exjugador estrella del Roma ha jugado su último partido para el Liverpool, respondió: "No tengo ni idea. No puedo responder a esa pregunta en este momento."
¿Cómo es la relación de Slot con Salah ahora?
Mohamed Salah, que entrenó con el primer equipo el lunes, dijo que ya no tenía una buena relación con Slot después de ser suplente no utilizado en dos de los últimos tres partidos de liga del Liverpool. Pero parece que el holandés aún tiene esperanzas de que las relaciones puedan mejorar entre ambos.
"Le hicimos saber que no viajaría con nosotros, así que esa fue la única comunicación que hubo de nosotros hacia él", dijo. "Por supuesto, antes del sábado, los dos hemos hablado mucho. A veces más tiempo, a veces menos. No siento que la relación se haya roto, pero él tiene derecho a sentir cómo percibe las cosas. Yo no lo había sentido en absoluto, hasta el sábado por la noche, eso seguro. Cuando no lo puse a jugar, generalmente a los jugadores no les gusta mucho el entrenador, pero él fue muy respetuoso con mi personal, con sus compañeros y entrenó muy duro. Así que, hasta cierto punto, fue una sorpresa para mí cuando escuché después del partido que hizo los comentarios que hizo. Como dije, no es la primera vez y no será la última que cuando un jugador no juega, diga algo similar a lo que él dijo. Mi reacción a eso también es clara. No está aquí esta noche."
¿Fue Salah sacrificado por Liverpool?
Salah se dirigirá a la Copa Africana de Naciones la próxima semana, con el enfrentamiento de la Premier League contra el Brighton este fin de semana programado para ser su último partido antes de volar a Marruecos. Cuando se le preguntó si entendía por qué el veterano dijo que lo habían dejado solo, Slot optó por no entrar en esas aguas más turbias.
"Necesitaría saber qué quiere decir con eso y por qué lo dice, a quién se está refiriendo," dijo. "No he tenido esa conversación, no, no con esas palabras. Usualmente soy calmado y educado, pero eso no significa que sea débil. Si un jugador tiene estos comentarios sobre tantas cosas, entonces depende de mí, de nosotros, como club, reaccionar y puedes ver ahora que él no está aquí."